Il faut croire que l'effet préventif des contrôles finit par porter ses fruits. En 2020, les équipements fixes ont surpris moins d'excès de vitesse qu'en 2019. Il est vrai que télétravail, mesures de confinement et couvre-feu ont sérieusement réduit aussi la circulation.

Plus de radars mais moins de flashes

Comme toute règle, il y a des exceptions. Ainsi, sur l'ensemble du Grand-Duché, les flashes des radars fixes ont moins sévi en 2020 que l'année précédente, sauf dans deux cas : Hëttermillen et Lehrhof. Mais que les automobilistes, motards et autres routiers ne grondent pas : ces deux tours de contrôle étant bien loin d'être parmi les plus «productives» du pays.

Question «efficacité», c'est plutôt du côté du radar de Schieren que les contrôles permanents restent les plus pertinents. En douze mois, pas moins de 36.632 excès de vitesse auront ainsi été surpris sur la B7, entre les échangeurs d'Ettelbruck et d'Erpeldange. De quoi faire passer ses confrères de Merl (27.696 flashes) ou Lipperscheid (12.682) pour de doux amateurs. Sans parler des 22 autres stations installées dans le pays, et notamment du petit dernier, sur la N11, entre Waldhof et Gonderange.

Mais en ce début, ce n'est pas le palmarès qu'il faut retenir. Mais bel et bien la chute vertigineuse des deux ou quatre-roues pris au-delà de la vitesse autorisée. Quand en 2019 les radars fixes luxembourgeois avaient permis de sanctionner plus de 184.000 usagers de la route, en 2020 le nombre ne se porte plus qu'à 141.000 environ. Et même si le ministre de la Mobilité a sans doute raison de dire que, depuis la première implantation de ces appareils (en 2016), la vitesse a certainement diminué sur les routes luxembourgeoises, l'explication pour 2020 tient sans doute plus qu'à la réelle modération sur l'accélérateur ou la poignée de gaz des uns ou des autres.

Car si moins de flashes ont zébré les bords de route, le flux de véhicules a lui aussi été bien moindre l'an passé. En cause, les limitations de circulation ou le couvre-feu instauré en parallèle des infections covid dans le pays. Et sans doute que le côté positif de la chose tiendra dans le nombre de personnes ayant perdu la vie dans un accident de voiture. Elles étaient encore 32 voilà cinq ans, 22 en 2019 et le chiffre officiel pour 2020 a de fortes chances d'être plus bas. Qui s'en plaindra?

Perte de vitesse, perte de recettes

Pierre Gramegna, ministre des Finances, trouvera peut-être à redire sur la moindre performance des radars fixes en 2020. C'est que moins de véhicules flashés se répercute dans les caisses de l'Etat. Moins de contraventions dressées (49 ou 145 euros selon le dépassement d'allure), cela fera automatiquement moins de recettes. Et là, la perte est loin d'être anecdotique.

Ainsi, en 2019, hors PV et suites judiciaires, les mordus de vitesse avaient dû régler près de 9,53 millions d'euros. En 2020, tout juste si les radars fixes auront rapporté 7,12 millions. Soit 25% de moins tout de même.

