Il faudra encore attendre avant la mise en place d'une unité de police ferroviaire au Luxembourg. Pour assurer la sécurité des passagers du rail, le ministère de la Mobilité s'appuie pour l'heure sur la police «classique». Mais l'idée d'une brigade spécialisée à l'ensemble des moyens de transports n'est pas abandonnée.

Plus de policiers dans les trains CFL

Depuis le 1er octobre, la police grand-ducale a mis en place un nouveau dispositif pour assurer la sécurité des usagers CFL. Le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) vient de détailler ces mesures s'appuyant notamment sur plus de postes statiques et patrouilles, des contrôles d'envergure mensuels avec l'Administration des Douanes et Accises ainsi que des contrôles transfrontaliers. Mais il est également prévu que des patrouilles mensuelles communes avec les agents des CFL soient mises en place.

Plutôt que d'organiser une unité de police ferroviaire, le ministre semble préférer s'appuyer sur des forces existantes. Et d'annoncer qu'il est prévu d'«augmenter les unités existantes de la police, des agents de la douane et du personnel des services de sécurité extérieurs, autant dans les gares que dans les trains. Ceci surtout lors de courses à plus haut risque (la nuit par exemple)».

En mars dernier, pourtant, ce même François Bausch avait annoncé en commission parlementaire vouloir instaurer, d'ici fin 2019, une unité de police dans les transports publics. Cette idée, les députés Dan Biancalana et Yves Cruchten (LSAP) viennent donc de la rappeler au ministre. Mais visiblement, le projet reste sur une voie de garage pour le moment.

Depuis le début 2019, un groupe de travail dédié à la problématique de la sécurité dans les transports en commun a été constitué. Représentants des chemins de fer, du tram et de l'ensemble des réseaux de bus ont ainsi pu échanger sur les mesures à prendre. Seul un avant-projet de règlement grand-ducal a été rédigé. Un texte qui reste «en phase de finalisation», pour reprendre les termes de François Bausch. Patience donc...

Et surtout, pas de panique. Déjà parce que le nombre d'incidents par rapport au flux de voyageurs est minime: 28 violences constatées pour 23 millions de passagers. Les personnels même des CFL étant bien plus malmenés... Le service ferroviaire est donc bien loin d'être «insécure». L'expansion de la surveillance par vidéo dans les gares et aux arrêts a contribué à l'amélioration de la situation. «On compte 568 caméras. Donc 80% des voyageurs passent par des arrêts ou dans les 23 gares vidéosurveillées», indique le ministre.

Sécurité confiée au privé

Les usagers du rail peuvent aussi être rassurés par les 35 bornes SOS, l'équipement en caméra du matériel roulant ou la formation des agents CFL en gestion des conflits. Sans compter les agents de sécurité privés qui, depuis une dizaine d'années, ont été missionnés par les CFL. «Ces équipes sont présentes dans 10% des trajets», indique une porte-parole des Chemins de fer luxembourgeois.

Si la plupart de leurs 1.732 interventions dans les trains ont concerné des incivilités ou des clients trop bruyants, ces agents sont aussi amenés à agir en cas d'agressions physiques ou verbales. Mais leur rôle consiste également à réprimander les traversées de voie illicites, les actes de vandalisme (au nombre de 9, soit 1,85%). En gare, ces personnels ont aussi enregistré 17.533 incidents en 2018. Dans seulement 2,5% des cas, il s'agit de se positionner face à des agressions physiques.