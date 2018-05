Les règles de circulation changent à partir du 1er mai pour les habitués de la petite reine. En ligne de mire: plus d'espace alloué aux cyclistes et plus de sécurité.

Luxembourg 2 min.

Plus de place pour les vélos dans les rues du Luxembourg

Les règles de circulation changent à partir du 1er mai pour les habitués de la petite reine. En ligne de mire: plus d'espace alloué aux cyclistes et plus de sécurité.

(JG trad JV) - Au total, pas moins de neuf modifications visent à améliorer la place des bicyclettes et des piétons au sein de la circulation routière.



Plus grand changement en vue: l'instauration d'une distance obligatoire à respecter lors du dépassement d'un vélo. Cette dernière étant d'un mètre cinquante, les automobilistes doivent désormais chevaucher la voie inverse afin de dépasser les cyclistes.

Cela signifie également qu'il est désormais impossible de dépasser un cycliste sur les voies interdisant les dépassements, dont les voies à ligne continue.

Les cyclistes peuvent rouler côte à côte

«Étant donné que nos voies font entre 3 et 3.5 mètres de large en moyenne, qu'une voiture mesure deux mètres de large et qu'un cycliste occupe un espace d'un mètre, on peut considérer que cette règle s'applique déjà», explique Christophe Reuter, chargé de mission «mobilité douce» au ministère du Développement Durable et des Infrastructures.

D'autre part, cela permet désormais aux cyclistes de rouler côte à côte, même en pleine ville. À condition de ne pas obstruer la circulation, bien entendu.

Autre changement: l'installation de panneaux d'affichage pour les pistes cyclables, qui indiquent les endroits où les cyclistes sont susceptibles de circuler sur la route.

À certaines intersections, des feux de signalisation adressés spécialement aux cyclistes fleuriront bientôt sur les routes: ils pourront les inviter à tourner, même lorsque le feu demeurera rouge pour le trafic motorisé.

Les enfants de moins de douze ans accompagnés d'un adulte peuvent désormais circuler à bicyclette sur le trottoir, ce qui ne leur était jusqu'alors possible que jusqu'à l'âge de dix ans. Enfin, il n'est plus obligatoire d'accrocher un réflecteur jaune sur son aile arrière.

Équipement obligatoire

Cependant, les vélos en circulation se doivent toujours d'arborer une flopée d'équipement afin de rester dans la légalité: une sonnette, deux freins indépendants, un feu avant blanc et un autre rouge, deux réflecteurs latéraux par roue, des réflecteurs sur les pédales et, enfin, un réflecteur rouge à l'arrière.

En pleine journée, lumières et réflecteurs ne sont pas prescrits. Mais la nuit, comme d'habitude, l'éclairage du vélo se doit d'être complet.

Bien que le port du casque ne soit pas encore obligatoire au Luxembourg, ce dernier demeure fortement recommandé, notamment pour les enfants.

Dans l'ensemble, ces neuf mesures ont pour but de promouvoir le vélo en tant que moyen de transport tout en renforçant la sécurité de ses utilisateurs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.