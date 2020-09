Le ministère de la Santé a révélé que sur les 124 personnes décédées du covid-19 au Luxembourg depuis le début de la pandémie, 64 concernaient des personnes vivant dans des homes.

Luxembourg 2 min.

Plus de la moitié des décès en maisons de repos

Le ministère de la Santé a révélé que sur les 124 personnes décédées du covid-19 au Luxembourg depuis le début de la pandémie, 64 concernaient des personnes vivant dans des homes.

(ER avec E.D.) - «Plus de la moitié des résidents luxembourgeois décédés des suites du covid-19 vivaient dans des maisons de retraite», annoncent ce mercredi nos confrères du Luxembourg Times. Pour la première fois, les services du ministère de la Santé se sont penchés sur la manière dont le virus a frappé les homes et les maisons de repos.

Sur les 124 décès, enregistrés au Grand-Duché depuis le 13 mars, 64 ont été enregistrés dans ces établissements. «La plupart des décès dans les maisons de retraite sont survenus au début de la pandémie de coronavirus», a déclaré Paulette Lenert (LSAP). La ministre de la Santé a toutefois nié «que les maisons étaient des grappes de transmission, comme elles l'ont été dans d'autres pays».

Le covid actif revient en maisons de retraite Au moins 17 seniors ont été infectés par le coronavirus ces trois derniers jours dans des homes pour retraités. Mais aucun cluster n'est à signaler, tempèrent la ministre de la Santé et son homologue de la Famille.

Sur ces 64 personnes disparues, 26 sont décédées dans les hôpitaux et 38 autres dans leur maison de retraite. «Il y a eu une forte augmentation au début de la pandémie. Mais depuis, ​​nous avons le contrôle de la situation, nous mettons en place beaucoup de tests, toutes les deux semaines pour le staff de ces institutions», a encore précisé la ministre.

Les décès liés au covid-19 au pays se sont principalement produits sur une période de deux mois entre fin mars et fin mai avant d'atteindre un premier plateau de 110 décès qui a duré plusieurs semaines. Aucun nouveau décès n'a été signalé depuis le 17 août alors que le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 67 décès.

Ces 124 personnes étaient toutes âgées de plus de 50 ans et plus des deux tiers avaient plus de 80 ans. «La situation au Luxembourg n'est pas si alarmante et les gens sont très bien protégés», a encore précisé Paulette Lenert. Environ 6.300 personnes sont logées dans des maisons de repos ou dans des centres intégrés pour personnes âgées.

Les autorités ont également précisé que sur les personnes infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie, près de 3,5% étaient des résidents de maisons de retraite.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.