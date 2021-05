A compter du 17 mai, le gouvernement distribuera gratuitement des kits destinés aux sociétés du Grand-Duché désireuses de participer à cette nouvelle action vouée à «permettre la sortie de crise», selon Dan Kersch. La distribution se fera via quatre centres à travers le pays.

Plus de cinq millions de tests s'inviteront en entreprise

Alors que les quelque 2.600 acteurs de l'Horeca sont en train de recevoir les tests à destination des clients pour la réouverture du secteur prévue le 16 mai, le gouvernement accélère le déploiement des tests rapides dans l'ensemble des entreprises du pays. Mardi, Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail, a indiqué que «5,7 millions de tests seront distribués gratuitement» avec comme «grand principe la notion de volontariat». Aussi bien du côté des employeurs que des salariés des quelque 55.000 sociétés recensées.

Distribués entre le 17 et le 29 mai dans quatre centres répartis dans le pays - Sanem, Bertrange, Grevenmacher et Diekirch -, ces kits contenant 20 tests chacun doivent «aider à aller vers la sortie de crise» en permettant aux employeurs «de garantir la santé et la sécurité des salariés» et aux salariés «de se protéger et d'en faire de même avec ses collègues», selon le vice-Premier ministre socialiste qui voit dans cette opération une manière «de permettre la sortie de crise».

Contrairement aux masques, la distribution ne se fera pas avec le concours de l'armée, mais de quelque 200 demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Adem. Soutenue par le LCGB, l'OGBL et l'UEL, l'opération se veut «complémentaire» des mesures sanitaires qui entreront en vigueur le 16 mai prochain, mais ne constitue pas «une garantie absolue», les partenaires sociaux rappelant que les gestes barrières «restent encore et toujours nécessaires». A noter qu'en cas de test positif au sein de l'entreprise, le ministère de la Santé indique que le salarié devra se mettre en auto-quarantaine et se rendre sur le site covidtracing.lu afin d'obtenir une ordonnance destinée à réaliser un test PCR classique.

La mise en place de cette nouvelle opération s'intègre dans la stratégie du gouvernement de multiplier les tests au sein de la population, avec une moyenne escomptée de deux tests par personne chaque semaine. Si l'Etat initie le mouvement avec une distribution gratuite dans les entreprises, le secteur privé est d'ores et déjà appelé à prendre la relève, le Premier ministre avait indiqué que les particuliers pourraient acheter eux-mêmes les autotests dans les pharmacies ou dans les supermarchés.

A noter enfin que ce dispositif devrait rester d'actualité pendant plusieurs semaines, le gouvernement misant sur la campagne de vaccination pour alléger les mesures sanitaires en vigueur. Selon les prévisions avancées la semaine dernière par la Commission européenne, l'immunité collective devrait être atteinte «à l'été». Pour permettre la reprise des voyages «avec le moins de contraintes possible», le Luxembourg devrait bénéficier à cet horizon du fameux passeport vert, document électronique recensant non seulement la vaccination, mais aussi les résultats des tests récents.

