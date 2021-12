Le nombre de chats abandonné en raison de la crise sanitaire a battu tous les records au refuge de Schifflange.

Refuge de Schifflange

Plus de chatons que jamais au refuge

Le nombre de chats abandonné en raison de la crise sanitaire a battu tous les records au refuge de Schifflange.

(S.MN avec Franziska JÄGER) Triste constat au sein du refuge pour animaux de Schifflange : l'espace de quarantaine est plein. Vingt chats, dont de nombreux bébés, s'y battent contre le coryza ou le virus Fip, une péritonite qui, dans la plupart des cas, est mortelle si elle n'est pas traitée à temps.

Le chat noir qui se trouve dans sa cage ne mange presque pas, pourtant son ventre ne cesse de gonfler. «Ses chances de survie sont de moitié», estime Sacha André à propos du nouveau venu au refuge pour animaux de la rue de Hédange à Schifflange. «Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que nous accueillerions autant d'animaux en 2021, je l'aurais traité de fou», explique le président de l'Association pour la protection des animaux de Schifflange (APAS) dans un entretien avec le Luxemburger Wort.

Les chatons naissent normalement au printemps ou en automne. Certains finissent parfois à la fourrière. En 2021, la situation a complètement changé. «Nous n'avons jamais eu autant de chats que cette année.» 460, c'est le chiffre. «C'est un record !» Actuellement, 50 chats attendent d'être adoptés.

Les jeunes félins proviennent de ménages privés, suppose Sacha André. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas craintifs, donc habitués aux humains, et non des chats sauvages. Durant le lockdown, les chats se sont reproduits sans être dérangés. «Nous avons remarqué que parmi les chats que nous avons trouvés dehors, il y avait beaucoup de chatons», indique le président, qui y voit un lien avec la pandémie de covid-19.

Nés durant le confinement

Pendant le confinement, davantage de personnes ont acquis des animaux. Mais le point décisif se situe ailleurs. «Nous avons fait un calcul rétrospectif et il s'est avéré que de nombreux bébés sont nés après le premier confinement. Les gens étaient à l'intérieur au moment des restrictions de sortie et les chats ont ainsi pu se reproduire tranquillement à l'extérieur sans que personne ne s'en inquiète», explique Sacha André. «Mais à un moment donné, on a remarqué qu'il y avait tout à coup énormément de chats errants. Nous avons alors reçu des appels de riverains inquiets qui étaient tombés sur un nid de chats et n'avaient pas réussi à retrouver le propriétaire».

Les chattes peuvent être enceintes à partir de l'âge de six mois. «L'année dernière a été une année très calme, un cadre parfait pour les animaux afin d'avoir des bébés sans se faire remarquer». Les chats «covid», comme les appelle Sacha André, qui ont été conçus pendant le lockdown, sont alors rapidement devenus à leur tour de - jeunes - mères. «Du point de vue de l'âge, c'était extrêmement frappant.»

2 Sacha André, président de l'Association pour la protection des animaux de Schifflange (APAS), avec un chaton qui a dû être opéré d'urgence parce que son intestin s'était détaché. Photo: Marc Wilwert

La capacité maximale a été atteinte au printemps dernier : à l'époque, 80 chatons se trouvaient en même temps au refuge. Sacha André voit une cause dans le respect insuffisant de la loi sur la protection des animaux de la part de certains propriétaires. «Nous trouvons toujours des chats qui ne sont ni pucés, ni castrés, ni stérilisés.» Une traçabilité n'est donc pas possible. Et personne ne se manifeste non plus au refuge, car les propriétaires ne se rendent pas compte de ces naissances.

Pourtant, la loi de 2018 stipule que chaque propriétaire doit stériliser son animal à partir du sixième mois. «Le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler cela sur tout le territoire. On peut difficilement ramasser tous les matous dans la rue et vérifier si c'est le cas». Sacha André se souvient d'un cas où il a été appelé à Schifflange. Il y a trouvé des dizaines de bébés chats. Il a demandé aux habitants pourquoi ils ne s'étaient pas manifestés plus tôt. «Mais ils étaient si mignons», leur a-t-on répondu. «Au début, les gens ont même nourri ces bébés.»

Le président est clair : «Il y a un manque d'informations. Si cette chaîne de reproduction n'est pas interrompue, des maladies consanguines finiront par apparaître, nous avons déjà connu tout cela». D'autres animaux vont-ils bientôt arriver ? Grâce à la période plus calme depuis la pandémie, les chats ont également trouvé de nouveaux endroits. Sacha André cite Berchem comme exemple. Il y a toujours beaucoup de chats - en raison des nombreuses prairies - dans la zone industrielle de Foetz, d'où un magasin d'alimentation appelle régulièrement pour annoncer des naissances.

«Je pense que l'année prochaine sera plus calme, notamment parce que la normalité s'installe de plus en plus au sein de la société.» Ce qui inquiète André, ce sont les chiens. «Aujourd'hui, à la Saint-Sylvestre, un rottweiler est arrivé chez nous.» Actuellement, les cinq chenils sont occupés. «Nous recevons de plus en plus d'appels de gens qui ont besoin d'aide pour leur compagnon à quatre pattes. Dans ce cas, nous donnons d'abord des conseils et nous orientons par exemple vers un éducateur canin, si cela est approprié. Ou nous donnons des conseils si le chat ne trouve pas ses marques dans un appartement par exemple. L'abandon de l'animal ne devrait être que la dernière étape», explique Sacha André.

Certains n'ont d'ailleurs plus le temps de s'occuper de l'animal qu'ils ont acquis pendant le confinement. «Il y a encore beaucoup de travail à faire.»

