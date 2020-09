A onze jours de la rentrée, Claude Meisch a expliqué sous quelles conditions sanitaires le retour en classes aurait lieu. Avec cette ligne de conduite : tout faire pour que l'enseignement en présentiel puisse perdurer.

«Plus de chance à l'éducation, moins au virus»

A onze jours de la rentrée, Claude Meisch a expliqué sous quelles conditions sanitaires le retour en classes aurait lieu. Avec cette ligne de conduite : tout faire pour que l'enseignement en présentiel puisse perdurer.

Claude Meisch (DP) n'a eu qu'un seul devoir de vacances. Un exercice bien compliqué : comment organiser (de façon sûre) une rentrée scolaire 2020-21 dans le climat sanitaire actuel (incertain). Ce vendredi, le ministre de l'Education nationale a rendu sa copie. Le temps d'une conférence de presse, il a développé ce qui, à compter du 15 septembre, allait faire le quotidien de près de 150.000 jeunes Luxembourgeois et des équipes scolaires. Et pas question de copier le modèle suivi pour les deux dernières semaines de classe dans le fondamental, a-t-il d'emblée prévenu.

Aux yeux du ministre d'ailleurs, la situation vécue depuis mars dernier a servi de leçon. Avec divers enseignements à tirer. «L'an passé, moins de la moitié des cours ont pu avoir lieu à l'école, il ne faut plus que cela soit ainsi» (...) «Il n'est pas possible que l'enseignement à distance se déroule trop longtemps» (...) «L'éducation est un droit auquel les enfants ont déjà dû renoncer trop longtemps». Le voilà donc motivé à proposer un modèle qui fasse bien la part belle à l'enseignement en classe. Le leitmotiv asséné durant la présentation étant : «Plus de chance à l'éducation, moins au virus».

Les cas de covid condamnent 22 écoles en France Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a assuré ce jeudi, trois jours après la rentrée que 22 établissements scolaires étaient déjà fermés, ainsi qu'une centaine de classes, en raison de cas avérés.

Pour que l'année scolaire se déroule au mieux jusqu'à mi-juillet 2021, cela commencera par une participation massive des jeunes (et des personnels éducatifs) au dépistage covid qui leur est proposé depuis quelques jours. L'exemple récent des 48 enfants de l'ISL contraints d'arrêter les cours quelques jours après leur retour en classe, conforte d'ailleurs le ministre dans ce choix. Le moins d'élèves infectés feront leur rentrée, le moins de perturbations seront enregistrées en ce début d'année.

A ce titre, le ministre a bien précisé. Si la participation au Large Scale testing national est basée sur le volontariat de chacun, pour les tests recommandés en cas d'infection d'un contact proche, la donne est tout autre. Et cette recommandation pourrait concerner nombre de garçons et filles qui, ayant un camarade infecté, se verraient placés à l'isolement. «Si quelqu'un refuse le dépistage ordonné par la Direction de la Santé (dans le cadre du tracing) et dans le but de briser une chaîne de contamination possible, là il n'y aura pas d'autre choix que de laisser cette personne en quarantaine sur une durée suffisamment longue pour que nous soyons certains qu'il ou elle revienne en cours sans être porteur du virus»

Alors, masque ou pas? A l'exception des tout-petits, il faudra se tenir à la règle du masque obligatoire dans les établissements scolaires, «jusqu'à ce que l'on s'assoie à sa table». Protection buccale aussi de rigueur en se rendant dans les vestiaires pour la pratique du sport, à la cantine ou lors des sorties pédagogiques qui pourront avoir lieu «dans le pays». Par contre, lors des examens scolaires, le port du masque ne pourra être exigé, trop contraignant.

Et le ministre d'ouvrir la porte un peu plus même : «chaque lycée pourra même décider si la protection buccale est nécessaire en classe». La situation dans l'établissement comme à l'extérieur devant guider ce choix éventuel.

Dans les établissements, la désinfection des lieux restera de rigueur, a précisé le ministre de l'Education. Tout comme l'insistance à se laver les mains ou à respecter des sens de circulation pour les déplacements ou à se tenir à bonne distance aussi bien dans la cour de récréation, à la bibliothèque ou à la cafétéria. «L'aération des pièces sera indispensable», insiste au passage Claude Meisch. Des consignes seront données en ce sens pour qu'un «grand courant d'air toutes portes et fenêtres ouvertes» ait lieu en soirée.

Le ministre invite aussi les enseignants à ne pas hésiter à sortir, partant du principe que «la nature constitue un lieu pédagogique optimal même en automne et hiver». A la cantine, un maximum de 10 jeunes par table sera toléré, «avec masque jusqu'au début du service et un adulte qui sert soit au self soit à table». Dans les lycées, à midi, le système des ''lunch pack'' sera reconduit à la demande, mais Claude Meisch insiste pour que la pause déjeuner soit bien un temps pour manger équilibré plutôt que des en-cas.

Les cours de rattrapage assurés jusqu'à décembre Initialement prévu pour préparer la rentrée 2020, le dispositif de soutien aux élèves sera prolongé durant tout le premier trimestre. Annonce en a été faite par le ministre de l'Education, mardi.

Et la pédagogie dans tout cela? Le ministre de l'Education en parlera la semaine prochaine. Une chose est déjà sûre si l'enseignement à distance doit encore être de rigueur, plus d'enfants encore pourront y accéder. En effet, une commande de 15.500 tablettes supplémentaires a été passée.

Mais Claude Meisch qui s'était montré si enthousiaste sur l'e-education lors de sa mise en place à l'heure du confinement sait désormais combien le dispositif peut avoir d'effets indésirables : «On a perdu beaucoup trop de jeunes qui ne pouvaient suivre cet enseignement. Soit parce qu'ils n'étaient pas équipés, n'avaient pas accès à internet, ne disposaient pas de soutien familial pour les aider ou de la paix nécessaire pour se concentrer à la maison».

