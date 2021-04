Le pays compte désormais 288.626 cœurs à prendre, et cela sans inclure les quelque 45.000 divorcés. Le Statec a fait ses comptes au terme d'une année où le covid est venu perturber les habitudes en termes d'unions amoureuses.

Plus de célibataires que de mariés au Luxembourg

Patrick JACQUEMOT Le pays compte désormais 288.626 cœurs à prendre, et cela sans inclure les quelque 45.000 divorcés. Le Statec a fait ses comptes au terme d'une année où le covid est venu perturber les habitudes en termes d'unions amoureuses.

En quarante ans, la population du Grand-Duché a augmenté de 74%, pour s'établir à 634.723 habitants au 1er janvier 2021. Et le nombre de célibataires a lui plus que doublé. Passant de 143.784 hommes et femmes «seuls», à 288.626 en ce début d'année. C'est ce qu'indiquent les derniers chiffres du Statec sur l'état civil luxembourgeois.

Le covid-19 freine la croissance de la population En 2020, la population du Grand-Duché a augmenté de 1,4% par rapport à l'année précédente. Une tendance majoritairement liée à l'immigration qui vient compenser la hausse de la mortalité, note le Statec dans son dernier rapport.

A cela, chacun pourra trouver des explications. Certains évoqueront l'évolution des mœurs (rendant désuets les liens sacrés du mariage). D'autres avanceront les changements même de nature de la population désormais accueillie. En effet, outre les naissances naturelles, le pays a ''grossi'' avec l'établissement de nouveaux habitants venus travailler au Luxembourg. Des professionnels s'installant bien souvent seuls ici, après avoir laissé leurs attaches familiales ou de cœur à l'étranger. De quoi déclencher ce «boom des singles».

Mais à suivre à la loupe les comportements des citoyens, les statisticiens ont aussi noté que la crise sanitaire de 2020 avait eu un effet quasi similaire sur les mariages et les divorces officiels dans le pays. Les deux ont diminué, les particuliers s'unissant moins qu'habituellement (-15% par rapport à 2019) mais choisissant de se séparer également moins qu'en 2019. Ainsi, le nombre de mariages est-il repassé l'an dernier sous la barre des 2.000 célébrations (1.803) et celui des divorces n'a atteint ''que'' les 1.447. Soit un quart de moins qu'en 2019.

Pourvu que ça dure L'an passé, 1.429 mariages de sexe différent et 18 mariages de même sexe ont été dissous. Et la plupart de ces divorces (22.6%) sont intervenus après 5 à 9 ans d'union ''officielle'' entre partenaires. La durée moyenne du mariage au moment du divorce est à 13 ans. Qui a dit que l'amour est éternel?

Là encore, les explications (au-delà des causes sentimentales) peuvent s'appuyer sur les conséquences de l'infection covid. En effet, les différentes restrictions sanitaires, au fil des mois, ont rendu l'organisation des cérémonies d'union particulièrement difficiles pour les amoureux. Impossibilité d'inviter famille et amis à telle période, administrations ou églises fermées à tel autre moment, restaurants ou secteur de l'événementiel à l'arrêt : bref, pas une ambiance à faire la fête. Résultat: jamais le nombre de mariages officialisés n'avait été aussi bas depuis une dizaine d'années.

D'un autre côté, le climat anxiogène et le confinement ont peut-être contribué à rapprocher certains couples d'une façon inattendue. Tout comme l'accès délicat aux notaires et juges aux affaires familiales a-t-il pu refréner certaines et certains dans leur volonté d'aller vivre leur vie chacun de leur côté. D'où ce nombre de divorces en baisse certainement.

Trois petites flèches de Cupidon > Sur les 1.803 mariages célébrés l'an passé, 98% ont concerné des partenaires de sexe différent. Les 39 autres unions liant «pour le meilleur et pour le pire» deux hommes entre eux, et à 16 reprises des femmes.

> 70% des mariages de 2020 étaient une première pour les deux partenaires se disant «oui».

> Les mariés au Luxembourg sont de plus en plus âgés. Selon les dernières données, l'âge moyen chez les femmes s'établissait à 33 ans contre 35 chez les hommes.

