Les élus de la capitale ont décidé d'augmenter le cadencement sur quatre lignes de transports publics. De quoi éviter aux passagers de se retrouver trop nombreux dans un même autocar.

Plus de bus pour freiner le virus

Il faut croire, qu'aux heures de pointe, il devenait difficile de respecter la distanciation de rigueur dans les bus de la capitale. Et particulièrement ceux des lignes n°12, 15, 23 et 24. Aussi, à l'intention des usagers qui angoissaient de se retrouver trop proches de leur voisin de trajet, la Ville de Luxembourg a choisi de rehausser le nombre de véhicules en circulation. Cela quand l'affluence le nécessitait et à partir du lundi 5 octobre.

Ainsi, matin et/ou soir, les horaires de passage des bus indiqués seront plus ou moins rapprochés afin d'éviter toute concentration excessive de passagers. Pour l'heure, ces quatre lignes fonctionnaient, il est vrai en service réduit. Le changement permettra d'éviter que le covid-19 (actif chez 1.190 résidents actuellement) ne se transmette trop facilement dans les transports en commun. Même si, quotidiennement, des efforts sont faits en matière de désinfection des autobus VdL.

«La mobilité ne sera pas la prochaine victime du virus» Le covid-19 aura-t-il eu raison du plan mobilité si savamment mis en place par François Bausch? Le ministre veut croire en la sagesse de chacun pour vite reprendre goût aux transports en commun, au covoiturage et à la mobilité douce.

A noter qu'en même temps qu'il annonçait l'arrivée du tram en gare centrale pour le 13 décembre prochain, le directeur général de Luxtram reconnaissait qu'en cas de besoin ses services se tenaient, eux aussi, prêts à pareil ajustement. Là encore, des rames pourraient être mises opportunément en circulation en cas de ''surcharge" plus propice au coronavirus qu'aux voyageurs.

Une solution qu'André Von der Marck sait toutefois exceptionnelle, la fréquentation des lignes étant loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant l'épidémie. En ce qui concerne le tram, les comptages faisaient état d'une fréquentation quotidienne de l'ordre de 30.000 voyageurs par jour avant mars dernier. «Depuis mi-septembre, ce chiffre est remonté à environ 18-20.000 clients», assure le responsable. Sachant qu'en plein confinement, les rames n'ont transporté certains jours que 1.200 personnes...

A la bonne heure Voici les différentes adaptations apportées au cadencement en fonction des lignes sur les bus de la Ville de Luxembourg : - Ligne 12 : Celtes/Parc de l’Europe (plus de bus entre 7h25 et 9h25 puis entre 15h10 et 16h25). Dans le sens Parc de l’Europe/Celtes, entre 7h08 et 9h08 puis de 16h38 à 18h08.

- Ligne 15 : Hamm/Kierch : à 15h29 vers Hollerich, P+R Bouillon.

- Ligne 23 : Gare centrale/Lycée de Bonnevoie entre 6h41 et 8h41; dans le sens Bonnevoie/Gare Centrale entre 14h59 et 16h59.

- Ligne 24 : Hollerich, P+R Bouillon : 7h12 vers centre hospitalier





