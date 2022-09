L'édition 2022 de la semaine européenne de la mobilité se clôture sur une note positive au Luxembourg. Le ministre François Bausch a profité de la dernière journée pour annoncer la fin de la réorganisation du réseau RGTR. Avec quelques nouveautés.

Plus de bus en semaine et des courses le dimanche

Megane KAMBALA L'édition 2022 de la semaine européenne de la mobilité se clôture sur une note positive au Luxembourg. Le ministre François Bausch a profité de la dernière journée pour annoncer la fin de la réorganisation du réseau RGTR. Avec quelques nouveautés.

La finalité du réseau RGTR est simple: s'implémenter dans la logique de transport multimodale du Grand-Duché, en synergie avec les tramways, les trains et les autres réseaux de bus. Ceci dans une volonté d'assurer les déplacements des résidents et des frontaliers de façon optimale sur l'ensemble du territoire national et parfois même au-delà.

Les numéros des lignes de bus RGTR changent ce dimanche La transformation du réseau avait commencé en 2016 afin d’améliorer la mobilité des usagers. Ainsi, la numérotation de l'intégralité des lignes change à partir du dimanche 17 juillet.

Les objectifs étaient clairement établis depuis 2016, le souhait du gouvernement étant d'améliorer les interconnections entre les différentes lignes et offres de transports, mais aussi d'offrir plus de flexibilité aux usagers. Le tout en rendant le réseau plus «lisible». Ce jeudi, le ministre de la Mobilité François Bausch a donc mis à profit la dernière journée de la semaine européenne de la mobilité (du 16 au 22 septembre) pour annoncer quelques nouvelles en alignement avec son Plan national de mobilité.

Perfectionnement des liaisons matin, soir et week-end

Ainsi, après une transformation complète de la numérotation des lignes le 17 juillet dernier, la mue du réseau RGTR s'achève par une offre plus conséquente de liaisons sur la plupart des lignes. A présent, davantage de courses sont assurées le matin et le soir entre 5h et 23h du lundi au samedi. Les navetteurs du week-end n'ont pas été oubliés, puisque des bus seront également à disposition de la population le dimanche entre 6h et 22h.

Par exemple, pour les frontaliers souhaitant emprunter la ligne 604 Villerupt-Luxembourg le dimanche, c'est maintenant possible à une cadence soutenue, sachant qu'au départ, cette ligne ne circulait pas du tout passé le samedi soir.

35 millions d'euros pour l'électrification des bus RGTR Le projet «E-BUS RGTR» du Régime général des transports routiers (RGTR) a été sélectionné pour bénéficier d'un cofinancement européen afin de réparer les dommages de la crise sanitaire.

Les nouveaux horaires de tout le réseau ont d'ailleurs été pensés pour amener les usagers aux «destinations les plus sollicitées» mais aussi pour «garantir une desserte attractive en milieu rural» pour satisfaire également les «besoins régionaux».

A la base de toutes ces mutations, les besoins en mobilité ont été identifiés dans toutes les communes du pays grâce à l'enquête «Luxmobil» qui a totalisé 31.769 participants, mais aussi grâce à des demandes «formulée par les citoyens» à travers huit workshops et neuf réunions publiques menées par le ministre déi gréng. Autre point notable, environ 300 adaptations sur les lignes ont été proposées par 81 communes. A présent, 99,92% des résidents ont au moins un arrêt de transports en commun dans leur localité.

Lancement d'une campagne de pub

Enfin, dans la même veine que l'annonce de la gratuité de l'ensemble des transports à partir du 29 février 2020, le gouvernement lance une campagne de publicité pour promouvoir l'ensemble de ces transformations sur le réseau RGTR.

Pour 140.000 euros d'investissement sur des supports multiples, les nouveautés seront présentées pendant un mois à partir de fin septembre. Le but: informer les habitués qui ont déjà pu observer de nombreux changements sans forcément savoir qu'ils seraient permanents, mais aussi et surtout pour gagner de nouveaux adeptes.

Des cartes du nouveau réseau RGTR seront prochainement distribuées à travers le pays. Photo: Megane Kambala

Le ministre a d'ailleurs rappelé suite à son séjour en Norvège à la mi-septembre qu'il était plus que jamais résolu à faire aboutir son plan pour plus de mobilité douce et de transports en commun dans les villes, avec les voitures personnelles comme bête noire à abattre...

L'ensemble des changements de lignes sont à retrouver sur mobiliteit.lu ou son application, ainsi que sur la nouvelle carte du réseau visible ci-dessous.





