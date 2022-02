Le «sober buddy challenge», la version luxembourgeoise du «Dry January» lancée par la Fondation Cancer, a connu du succès pour sa deuxième édition.

Plus de 900 Luxembourgeois ont tenu un mois sans alcool

Un mois sans boire une goutte d'alcool. Pour les 1.255 participants du «Sober Buddy Challenge», la consigne était simple. Cette version luxembourgeoise du défi international nommé «Dry January» lancé par la Fondation Cancer a été réussi pour 77% de ses participants. Si certains ont donc succombé à la tentation des boissons alcoolisées avant la fin du mois, 97% des participants se disent prêts à retenter le challenge l'année prochaine.

Après le tabac, «l'alcool est le deuxième facteur de risque du cancer et c'est un facteur que l'on peut facilement éviter», souligne Lucienne Thommes, directrice de la Fondation Cancer dans un communiqué publié ce lundi. La plupart des participants ayant craqué l'ont fait pendant la dernière semaine du challenge. Un constat encourageant pour la Fondation, qui précise que les bénéfices à court terme de l'arrêt de l'alcool peuvent déjà se constater durant cette période.

Par ailleurs, 86% des ''challengers'' pensent limiter leur consommation à l'avenir. Sondés par la Fondation Cancer, ces derniers ont remarqué plus de bénéfices suite à l'arrêt des boissons alcoolisées. 46% des participants déclarent ainsi avoir un sommeil de meilleure qualité, 36% ont indiqué avoir fait des économies tandis que 33% affirment avoir perdu du poids ou se sentir mieux dans leur corps. Enfin, 25% des personnes ayant complété le challenge ont remarqué avoir plus de facilité à rester concentrées.

Des bénéfices à souligner, lorsque l'on se penche sur les statistiques liées à la consommation excessive d'alcool dans le pays. Selon le dernier rapport «Profil Santé» du Luxembourg édité par l'OCDE, cette consommation, même si elle a lentement diminué ces deux dernières décennies, reste un problème majeur de santé publique. Ainsi, le pourcentage d'adultes à signaler des épisodes de binge drinking (forte consommation d'alcool), est le troisième plus élevé de l'Union européenne, après le Danemark et la Roumanie, avec plus d'une personne sur trois signalant régulièrement de tels comportements en 2019.

La deuxième édition de ce «Sober Buddy Challenge» est donc l'occasion de rappeler que la consommation d'alcool peut avoir une incidence sur les cancers de la bouche, du foie, de la gorge, de l'œsophage et du gros intestin. Après les Luxembourgeois, ce sont désormais les Belges qui vident leur verre, avec la Tournée minérale qui se déroule actuellement dans le pays.

