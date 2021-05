Avec autant de demandes d'achat ou de location d'appartements ou de maisons, la Société nationale des habitations à bon marché a de quoi faire pour l'avenir.

Plus de 9.500 noms en liste d'attente à la SNHBM

(pj avec Michèle Gantenbein) Si la hausse du coût des matières premières affecte les entreprises de construction, la Société nationale des habitations bon marché s'attend elle aussi à voir cette augmentation perturber ses projets. Immanquablement, le tarif des logements proposés par la SNHBM va devoir augmenter, ce dont l'organisme et ses clients se seraient bien passé. D'autant que l'accès à un immobilier abordable reste la préoccupation première des Luxembourgeois.

Mercredi, à l'heure de présenter le bilan 2020 de la SNHBM, son directeur Guy Entringer n'a pas caché cette vérité qui allait s'imposer à lui comme à tous les acteurs du bâtiment. Dans le cas d'une augmentation de 200€/m2, un appartement de 100 m² reviendrait à 20.000 euros plus cher au promoteur public...

Une pression que vient accentuer l'afflux des demandes. La preuve : «Au cours des cinq premiers mois de 2021, nous avons reçu plus de demandes de location d'appartements que ce qui est reçu comme dossiers en un an généralement». Des attentes d'autant plus difficiles à assumer pour le bailleur que, l'an dernier, il n'aura pu achever que 200 logements ''seulement''. Soit 13% de moins qu'en 2019. Douze mois qui auront toutefois été mis à profit pour également lancer la réalisation de 245 autres nouveaux points d'habitation. «Avec les chantiers en cours, 981 appartements étaient ainsi en construction en 2020», souligne le responsable.

Pour 2021, la SNHBM compte donc se retrousser les manches. Avec l'achèvement annoncé de 300 appartements. «Objectif réaliste», estime Guy Entringer qui va aussi voir son équipe passer de 132 à 150 salariés. Et là encore, la pression est tangible avec une liste d'attente d'appartements à vendre proche des 6.500 noms... Et quasi autant pour de la location, «alors que notre parc actuel se résume à 311 unités à louer»!

C'est dire si les grands projets comme Elmen sont capitaux. La première phase de construction a débuté maintenant, avec 384 premiers appartements attendus. D'ici fin 2021, 200 autres appartements seront lancés et pour la mi-juin 2022, les premiers occupants devraient pouvoir s'installer dans le village quartier qui, à son achèvement, abritera 2.000 habitants.

Pour créer plus d'habitats, il faut des terrains. La SNHBM n'en manque pas, et la refonte du Pacte Logement pourrait lui offrir plus de possibilités encore. Mais il faut aussi de l'argent. Et à ce titre, les derniers mois de crise n'ont pas arrangé la situation. Ainsi en 2020, la Société nationale a vu son chiffre d'affaires chuter de 17% (61,6 millions d'euros), et les bénéfices engrangés plonger de 30%, passant à 5,5 millions. Une augmentation de capital a été votée en début d'année; le capital social a ainsi été porté de 66 à 93 millions d’euros.

