Plus de 9.000 aides pour l'achat de vélo électrique

Voilà un duo, ou un tandem, qui roule bien. Les particuliers luxembourgeois qui souhaitent opter pour une mobilité douce d'un côté et de l'autre côté, l'Etat incitant à ce mouvement via la multiplication des aides. Au ministère de l'Environnement d'ailleurs, c'est avec satisfaction que l'on présente le bilan 2019 de ces mesures d'encouragement : 4.507 subsides accordés pour l'achat d'un vélo électrique et 4.137 aides pour l'acquisition de pedelecs 25. Et le total ne serait pas complet si l'on omettait les 500 demandes de remboursement en cours de traitement...

Les services de la ministre Carole Dieschbourg (Déi Gréng) ont fait leurs comptes. En tout, et pour le seul exercice 2019, ce sont quelque deux millions d'euros de soutiens aux citoyens qui auraient été débloqués, pour plus de 9.000 deux-roues électriques déployés en douze mois dans le pays.

Aide doublée pour l'achat d'un vélo électrique La prime d'Etat pourra désormais monter jusqu'à 600 euros et 50% du prix de vente. Et pas la peine de se précipiter pour aller choisir son vélo ou son Pedelec, l'offre est valable jusqu'à mars 2021.

Et demain? Même si nul au ministère de l'Environnement ne s'avance à une estimation pour 2020, tous s'attendent à voir ce record battu. Il est vrai que la récente annonce d'un doublement de la prime accordée aux acheteurs devrait booster encore un peu plus, un mouvement déjà bien engagé.

Ainsi, afin d'encourager chacun à délaisser son auto mais aussi à soutenir le commerce, le gouvernement accompagne à hauteur de 50% le coût d'achat hors taxe d'un vélo à assistance électrique (jusqu'à 600€) et autant pour un quadricycle ou cyclomoteur toujours 100% électriques (plafond fixé à 1.000€).

Une nouvelle prime que ne devrait pas manquer de rappeler le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Grèng) qui ce vendredi 5 juin présentera le programme Vëlossummer en faveur de la pratique du vélo en été 2020. Il est vrai que le covid-19 a redonné une seconde jeunesse à l'usage des bicyclettes au Luxembourg, et dans la capitale plus particulièrement.

