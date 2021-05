Le Grand-Duché dispose d'un volume équivalent à trois mois de consommation. Le ministère de l'Energie assure que ces stocks d'essence, pétrole ou encore diesel, sont bien suffisants.

Plus de 850.000 tonnes de carburants en réserve

Que vous rouliez au diesel ou à l'essence, faire le plein dans l'une des 238 stations du Luxembourg ne devrait pas poser problème. Ni aujourd'hui, ni dans les prochains mois. Le ministère de l'Energie a ainsi indiqué disposer de 853.319 tonnes métriques de carburants, soit un trimestre de réserve. Une précaution en réalité obligatoire depuis 1974, date à laquelle le gouvernement a rejoint l'agence internationale de l'Energie. Celle-ci oblige ses Etats membres à stocker l'équivalent de 90 jours d'importation en produits pétroliers.

Entre les réserves situées sur le territoire national et celles implantées à l'étranger, le Grand-Duché a de quoi «respecter toutes ses obligations nationales et internationales», stipule une réponse parlementaire publiée jeudi. Bien qu'actuellement les clients se fassent plus rares à la pompe, les besoins en essence et en diesel, mais également en kérosène et fuel devraient être comblés sans problème même en cas de bond de la demande.

En revanche, le ministre de l'Energie Claude Turmes (DP) a souligné que ces réserves seraient diminuées «continuellement dans les années à venir». En cause: la décarbonisation menée par le gouvernement. Officiellement instaurée depuis le 1er janvier 2021 avec la taxe CO2, cette réduction de l'empreinte carbone doit signer la fin des moteurs à énergies fossiles au profit des véhicules électriques. En signant l'accord de Paris, le Luxembourg s'est en effet engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030.





