Election présidentielle française

Plus de 82% des Français du Luxembourg ont voté Macron

Thomas BERTHOL Les Français du Grand-Duché ont placé Emmanuel Macron en tête ce dimanche face à Marine Le Pen.

Comme en 2017, Emmanuel Macron est arrivé largement en tête ce dimanche au Luxembourg pour remporter l'élection présidentielle française. Les Français du Grand-Duché ont voté à 82,72% pour le président sortant (12.443 voix), soit 24 pour cent de plus qu'en France. La candidate du Rassemblement national n'a, quant à elle, recueilli que 17,28% des suffrages (2.600 voix). En France, Marine Le Pen a atteint près de 42% des suffrages exprimés.

Les politiques luxembourgeois saluent la réélection de Macron Le soulagement est de mise dans la classe politique luxembourgeoise. Certains responsables ont fait part de leurs émotions sur les réseaux sociaux, suite aux résultats du second tour de l'élection présidentielle française.

«Un score très élevé» qui inquiète le coordinateur de la majorité présidentielle au Luxembourg, Frédéric Schauli, même s'il se réjouit de la victoire d'Emmanuel Macron: «On ne peut pas se satisfaire d'un tel résultat. Il faut qu'on trouve le bon message pour répondre à cette contestation.»

Expliquer le programme «pragmatique» de Macron

Selon le militant, la pédagogie sera de mise dans les prochaines semaines pour expliquer l'importance «du rôle de l'Europe et réinventer la manière de faire la politique en incluant plus les citoyens.» Pour Frédéric Schauli, le programme d'Emmanuel Macron est « pragmatique, expliqué et construit» contrairement à celui de Marine Le Pen qu'il qualifie de «démagogue».

Il faut qu'on trouve le bon message pour répondre à cette contestation Frédéric Schauli, coordinateur de la majorité présidentielle au Luxembourg

495 votes blancs et 91 bulletins nuls ont été recensés au Luxembourg. 55,57% des plus de 28.000 Français inscrits sur liste électorale au Luxembourg sont allés voter à Luxexpo ce dimanche. Un taux de participation sur lequel tablait l'ambassade en s'attendant à une mobilisation autour de «50 à 60%».

Le plus dur commence pour Macron selon la presse «Une victoire, mille défis» à la une du Télégramme, voire «Tout reste à faire» à celle de La Croix: pour les quotidiens de lundi, Emmanuel Macron reconduit président doit désormais se porter au chevet d'une France aux fractures béantes.

Pour le second tour en 2017, avec déjà un affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 59% des électeurs français inscrits au Grand-Duché avaient voté. Les résultats de dimanche au Luxembourg doivent encore être validés dans les prochains jours par le Conseil constitutionnel.



La France est désormais tournée vers un troisième tour avec les élections législatives. Ces dernières se tiendront de nouveau à Luxexpo au Luxembourg. Le premier tour aura lieu le 5 juin prochain pour les Français du Luxembourg, soit une semaine avant les électeurs résidant en France. Le second tour au Grand-Duché sera organisé comme en France le 19 juin.

