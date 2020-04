Ce lundi, le comité de conjoncture a validé 2.594 demandes d'entreprises à bénéficier des mesures de chômage partiel. Soit déjà 86,6 millions d'euros d'aides accordées trois semaines après les premiers arrêts d'activité. Hors cas pris en charge par l'ADEM.

Plus de 73.000 salariés déjà admis en chômage partiel

Si entre 6.000 et 7.000 entreprises ont formulé une demande de chômage partiel depuis le début de la crise du covid-19, seules 5.077 d'entre elles ont vu leur demande validée à ce jour. Ainsi, le chômage partiel concerne aujourd'hui plus de 73.000 salariés au pays. Présidé conjointement par Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail et de l'Emploi, et par Franz Fayot (LSAP), ministre de l'Économie, le comité de conjoncture précise que 2.594 entreprises ont vu leur demande validée. Ces sociétés représentant 35.500 salariés se verront attribuer des avances à hauteur de 86,6 millions d'euros.

Mais il ne s'agit là que des entreprises pouvant toutefois assurer a minima un travail. S'y ajoutent les 2.483 entreprises qui ne peuvent plus du tout exercer leurs activités durant la crise et sont traitées directement par l'ADEM et non le comité de conjoncture. Cette fois, 37.754 salariés sont concernés par la mise en chômage partiel, tandis que les avances de l'État se chiffrent à plus de 57,3 millions d'euros.

Vendredi, le comité de conjoncture tiendra une nouvelle réunion. Evénement exceptionnel car, habituellement, les décisions ne sont prises qu'une fois par mois. Seulement, au vu de la déferlante de demandes, les autorités publiques se doivent de réagir vite.

Cette fois, il s'agira en plus «d'admettre de manière exceptionnelle» au bénéfice du chômage partiel les sociétés présentant un retard dans le paiement de leurs cotisations sociales. A cet égard, un distinguo s'opère entre celles ayant un retard de paiement de trois mois ou moins, et celles accusant un retard supérieur à trois mois. Les premières verront leur avance réduite de 10%, et les secondes de 20%.

