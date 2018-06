Plus de deux semaines après les terribles inondations du premier juin, le gouvernement luxembourgeois fait le bilan des dégâts, des coûts financiers et des moyens mis en oeuvre pour réparer le pays, notamment dans le Mullerthal, qui demeure l'une des régions les plus sinistrées.

Luxembourg 2 min.

Plus de 7 millions d'euros estimés pour réparer les routes du Mullerthal

Plus de deux semaines après les terribles inondations du premier juin, le gouvernement luxembourgeois fait le bilan des dégâts, des coûts financiers et des moyens mis en oeuvre pour réparer le pays, notamment dans le Mullerthal, qui demeure l'une des régions les plus sinistrées.

Par Jean Vayssières

Routes défoncées, habitations inondées, ponts emportés... vingt jours après les orages du premier juin, le Luxembourg se remet petit à petit. Mais si les réparations ont débuté depuis longtemps, elles sont encore loin d'être achevées.

Selon une estimation du ministère du Développement durable et des Infrastructures datant du 20 juin, les dégâts routiers dans le Mullerthal devraient coûter aux Ponts et Chaussées pas moins de 7.800.000 euros.

Routes, sentiers et rivières en pleines réparations

Au Camping Cascade de Mullerthal, «c'est mon gagne-pain qui est parti» C'est dans l'est du pays que les inondations du vendredi 1er juin ont été les plus violentes. Au Camping Cascade, dans le Mullerthal, le bilan est lourd: les trombes d'eau apportées par les orages ont sonné le glas d'une saison à peine ouverte.

Plusieurs routes du Mullerthal demeurent barrées: la CR364 entre Berdorf et Echternach par exemple, ou encore la CR128 qui relie Haller à Beaufort: l'un des ouvrages de brique qui soutenait la route a été sévèrement défiguré par les flots. La durée des travaux de réparation s'étend de un mois à une année selon les zones.

Les sentiers et chemins qui sillonnent la forêt ne sont pas en reste: une quinzaine de kilomètres de sentiers dits carrossables, donc praticables en voiture, sont endommagés. Une dizaine de gués seront construits, puis berges et talus seront stabilisés afin de les remettre en ordre.

Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, Francois Bausch, et la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg ont présenté ce mercredi 20 juin un bilan des inondations du mois passé. Photo: Christophe Olinger

Les sentiers pédestres, quant à eux, sont endommagés sur 13 kilomètres. 60 de leurs ponts sont détruits; les travaux à venir devront notamment porter sur la reconstruction d'escaliers, de 120 fondations détruites et des 600 mètres d'accotements fragilisés.

Le Mullerthal en pleine reconstruction avant l'arrivée des touristes Le temps presse: les nombreux sentiers et ponts endommagés par les orages et les inondations de ces dernières semaines, dans le Mullerthal, doivent être réparés aussi vite que possible avant l'arrivée des touristes. Une cagnotte en ligne a même été publiée pour aider l'hôtel du Cigalon à se reconstruire.

Au total, un tiers des sentiers de randonnée ont été fermés au public. Cependant, les travaux engagés par les équipes des Services de l'Entraide (CNDS) et par l'Administration de la Nature et des Forêts ont déjà permis, le 19 juin, de rouvrir plus de la moitié des chemins auparavant impraticables. Une signalisation a été mise en place, afin d'indiquer les itinéraires sûrs aux promeneurs.

Premières estimations: 4,6 millions d'euros de dégâts pour les entreprises

En parallèle, l'administration des Ponts et Chaussées s'affaire à remettre en ordre les infrastructures fluviales en installant des barrages, stabilisant les parois et évacuant les sédiments encore accumulés dans le lit des ruisseaux.

"Des gens ont tout perdu": 30 millions d'euros débloqués Après les intempéries dévastatrices qui se sont abattues sur le Luxembourg dans la nuit de vendredi, l'heure est au bilan. Il est très lourd. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont exprimés face à la presse.

Le premier juin dernier, jour des orages et inondations, le gouvernement a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 30 millions d'euros, dans le but de venir en aide aux citoyens sinistrés. Aujourd'hui, le 20 juin, près de 30 entreprises ayant subi des dommages ont déjà contacté le ministère de l'Économie afin de profiter de ces mesures.

Les deux tiers de ces multiples hôtels, restaurants, campings et autres entreprises de services ont déjà fourni au ministère le relevé provisoire des dégâts subis. Bilan de ces premières estimations: 4,6 millions d'euros. Les premières aides ont déjà été débloquées pour six des entreprises concernées, à hauteur de 558.000 euros.









Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.