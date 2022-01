Le ministre de l'Économie Franz Fayot et le ministre du Travail Georges Engel ont visité la House of Startups.

Plus de 500 start-up au Luxembourg

(m. m. avec MeM) - Lundi, le ministre de l'Économie Franz Fayot et le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Georges Engel, ont visité la House of Startups.

La vague de faillites pas encore en vue 1.199 entreprises ont mis la clé sous la porte en 2021. Un nombre quasiment identique à celui de 2020, grâce aux aides mises en place suite à la crise sanitaire.

Ouverte en 2018, la House of Startups accueille entre 150 et 200 start-up sur une surface de près de 6.000 mètres carrés. En tant qu'infrastructure mise en place par la Chambre de Commerce dans le but de fédérer et de soutenir l'écosystème des startups au Luxembourg, elle réunit sous un même toit plusieurs centres d'innovation, incubateurs, accélérateurs et sociétés de conseil aux startups.

Parmi eux, la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT), dédiée aux FinTech, le Luxembourg-City Incubator (LCI), créé par la Chambre de Commerce en partenariat avec la Ville de Luxembourg, «Le Village by C», l'incubateur international du groupe Crédit Agricole, et l'International Climate Finance Accelerator (ICFA). La Maison de l'économie sociale et de l'innovation sociale (MeSIS) est hébergée depuis octobre 2021 au sein du LCI.

Programmes de soutien pour le financement initial

Lorsqu'ils se trouvent en difficulté, les indépendants peuvent déposer une demande d'aide d'urgence. Le gouvernement veut les soutenir à hauteur de 2.500 euros chacun. Le ministère de l'Économie encourage par ailleurs l'innovation en accompagnant activement les start-up et les jeunes entreprises par le biais de différentes initiatives et aides publiques.

Lundi, les ministres ont assisté aux présentations des start-up No Big Deal, Vingineers, Waves, GreenWorlder et Zorfitfy : ces start-up s'étaient qualifiées pour le programme Fit4Start ou avaient été identifiées comme jeunes entreprises innovantes. Le ministre de l'Economie Franz Fayot a déclaré après la visite : «L'écosystème luxembourgeois des start-up n'a cessé de croître ces dernières années et compte aujourd'hui plus de 500 start-up (...) La House of Startups est une infrastructure clé qui complète efficacement l'offre de services et les programmes d'accompagnement proposés aux start-up notamment par Luxinnovation et mes services au sein du ministère de l'Economie».

Georges Engel, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, a ajouté : «Depuis son ouverture en 2018, la MeSIS est devenue le lieu de référence et d'échange pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire. Le Guichet unique a pu accompagner des entrepreneurs sociaux en herbe et contribuer ainsi à la création de 40 entreprises à impact sociétal».

