Avec 242 cas de coronavirus annoncés ce dimanche par le ministère de la Santé, le Luxembourg a enregistré 417 contaminations au cours des deux derniers jours.

Luxembourg 2 min.

Plus de 470 contaminations durant le week-end

Alors que le gouvernement a fait le choix de ne pas imposer de nouvelles règles à la population, le Grand-Duché a enregistré ce dimanche 242 nouvelles contaminations sur les 8.618 tests analysés depuis samedi. Avec les 175 infections constatées samedi, cela porte à 417 le nombre de nouvelles infections durant le week-end.

Pour ce qui est du nombre de victimes de l'épidémie, après les six décès de la semaine dernière, le total reste stabilisé à 133.

Avec ces nouvelles contaminations, le Luxembourg atteint le chiffre de 12.400 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Par ailleurs, en ce qui concerne les patients hospitalisés au pays, ils sont au nombre de 51 dont quatre sont actuellement en soins intensifs.

En Europe, la situation est «très préoccupante», juge l'Organisation mondiale de la santé. Dernier pays européen à annoncer des mesures dimanche, la Suisse, relativement épargnée par la première vague du printemps mais confrontée à une hausse «exponentielle» de cas, rend obligatoire dès lundi le port du masque dans les lieux publics fermés, gares, aéroports, arrêts de bus et de tram, restreint les rassemblements et recommande le télétravail.

La Suisse, qui déplore 1.822 morts du covid-19 pour 8,6 millions d'habitants, est le pays d'Europe où la maladie a progressé le plus vite la semaine passée (+146%). Vendredi encore, les autorités ont annoncé 3.087 nouveaux cas.



La France, qui a recensé samedi un record de plus de 32.000 nouveaux cas, a instauré un couvre-feu de 21h à 6h pour au moins un mois dans une dizaine de grandes villes, dont Paris et sa banlieue. Au total, 20 millions de personnes sont concernées, soit presque un tiers de la population du pays, qui a un des pires bilans d'Europe (plus de 33.300 morts et 834.770 cas).



Enfin en Allemagne, où les nouveaux cas battent les records, la chancelière Angela Merkel a solennellement demandé samedi à ses concitoyens de réduire au maximum leurs relations sociales et de rester chez eux.

