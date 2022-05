Sober Buddy Challenge, Relais pour la Vie en mode virtuel, ou encore stations de distribution de crème solaire, en 2021, la Fondation Cancer a multiplié les actions malgré la pandémie.

Plus de 4 millions investis dans la lutte contre le cancer

Conseiller, accompagner et soutenir les patients. Fondée il y a 28 ans, la Fondation Cancer a inlassablement poursuivi ses missions en 2021, pour aider les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches. Si la pandémie n'a pas manqué d'impacter la structure, cette dernière s'est adaptée aux contraintes sanitaires, comme le montre son rapport d'impact pour l'année 2021 dévoilé ce mardi 17 mai.

Au total, ce sont donc 4,5 millions d'euros qui ont été investis dans les trois missions de la Fondation Cancer au cours de l'année 2021. Ainsi, 804.173 euros ont été alloués à l'information de la population sur la prévention et le dépistage, 1.260.665 euros ont été attribués au département d'aide aux patients, et enfin 2.432.150 euros sont allés dans les mains du département recherche de la structure. Pour faire avancer la lutte contre le cancer, six projets de recherche prometteurs ont alors été soutenus pour un montant total de 2.399.729,99 euros.

Pour assurer sa mission de prévention, la Fondation Cancer a multiplié les supports. Outre la publication du magazine «Info cancer» tiré à 88.000 exemplaires distribués gratuitement, et de sa version «Den ins! der» à destination des jeunes, la fondation a organisé la première édition de son Sober Buddy Challenge en 2021. Suivi par 2.586 personnes, ce mois sans alcool a été l'opportunité pour plusieurs participants de réfléchir à leur consommation. Après le tabagisme, l'alcool est le deuxième facteur de risque de cancer, souligne la structure.

2,6 millions d'euros de dons

L'année 2021 a également été marquée par le lancement d'une seconde campagne novatrice, celle des distributeurs de crème solaire gratuite. Tout au long de l'été, les résidents ont pu avoir accès à dix stations de crème solaire en libre-service, disposés à travers le pays. Ces distributeurs ont permis de protéger la population, mais aussi d'informer sur les méfaits du soleil.

Le traditionnel Relais pour la Vie s'est tenu sous le slogan «ensemble et connectés», dans une version virtuelle, «et a été un vrai succès», note par ailleurs la Fondation Cancer. Au total, ce sont plus de 400 équipes composées par 10.610 personnes qui se sont relayées durant tout un weekend, permettant de récolter 690.864,40 euros.

Un montant qui fait de cet événement la deuxième source de financement de la Fondation Cancer, derrière le don privé. Lors de l'année 2021, près de 2,6 millions d'euros de dons privés et de legs ont été récoltés par la structure, composant ainsi 61% de ses recettes totales.

Plus de 1.700 consultations

La troisième source de recettes de la fondation provient de produits non réalisés sur valeur mobilière de placement (VMP), soit 609.609,17 euros tandis que les 300.561 euros restants sont d'origine étatique, obtenus via la subvention du ministère de la Santé.

Des recettes qui permettent de financer une aide directe et personnalisée à destination des patients au travers de consultations psychologiques. En 2021, ce sont 1.713 rendez-vous qui ont été honorés par les psychologues, dont 1.329 par visioconférence ou téléphone, en raison de la situation sanitaire. La Fondation Cancer a également soutenu financièrement des patients en difficulté, grâce à des aides équivalant à un montant total de 479.700 euros.

Pour Lucienne Thomas, directrice de la Fondation Cancer, l'année 2021 a été «une année pleine de défis, d'opportunités et d'espoirs». «Tous ces projets continuent à exister grâce à l'engagement de l'équipe de la Fondation Cancer, aux bénévoles, mais aussi et surtout grâce aux généreux donateurs qui nous soutiennent d'année en année», a souligné la directrice dans ce rapport d'impact.



Pour rappel, 3.000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués au Luxembourg chaque année, selon la Fondation Cancer. Cette dernière estime que 18.000 personnes vivent avec un cancer au Grand-Duché. Chez les hommes, les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, du poumon et le cancer colorectal. Les femmes sont davantage touchées par le cancer du sein, colorectal et du poumon.

