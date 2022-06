Plus de 90 personnes et 1.100 entités légales sont concernées par ces sanctions. Il s'agit autant d'avoirs bancaires que de valeurs mobilières.

Sanctions contre la Russie

Plus de 4,2 milliards d'avoirs russes gelés

L'opération a débuté suite aux premières décisions de sanctions consécutives à l'éclatement du conflit en Ukraine. Plus de trois mois plus tard, le Luxembourg a déjà gelé des avoirs de personnes et d'entités à hauteur de 4,267 milliards d'euros. Il s'agit d'avoirs bancaires ainsi que de valeurs mobilières, informe le ministère des Finances ce mardi.

À la demande du ministère des Finances, le Luxembourg Business Register (LBR) a identifié les sociétés immatriculées au Registre de commerce et des sociétés (RCS) pour lesquelles sont renseignées des personnes reprises dans les listes de sanctions. Jusqu'à présent, plus de 90 personnes et 1.100 entités légales ont été désignées.



Une destination de choix

La Place financière luxembourgeoise a longtemps fait partie des destinations de choix des oligarques russes. Un tiers des oligarques russes les plus riches auraient ainsi des actifs au Luxembourg.

Ces chiffres sur le gel des avoirs ont été présentés à l'occasion d'une réunion extraordinaire du Comité de suivi sous la présidence de Yuriko Backes, ministre des Finances. Le comité a fait le point sur les mesures restrictives de l'Union européenne en réaction à l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, les modalités relatives au régime de sanctions, leur mise en œuvre sur le plan national et leur impact éventuel sur le secteur financier.

La législation nationale, notamment la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives dans le domaine financier, permet au ministère des Finances, au ministère de la Justice, aux autorités de surveillance et aux organismes d'autorégulation de contrôler le respect des sanctions et d'agir en cas de non-respect.

Les autorités luxembourgeoises coopèrent étroitement avec leurs homologues européens et des autres États membres, «afin d'assurer une mise en œuvre efficace des sanctions et de prévenir ainsi d'éventuelles tentatives de contournement», souligne le ministère des Finances.

A noter que le gel des avoirs est une décision administrative, et non judiciaire. Les avoirs et biens restent donc la propriété des personnes concernées par ces sanctions et ne peuvent faire l'objet d'une saisie.



