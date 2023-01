Durant les 12 mois de l'année 2022, 4.110 dossiers ont été traités par le Centre européen des consommateurs, de quoi permettre aux clients lésés de récupérer la somme de 568.100 euros en tout.

Centre européen des consommateurs

Plus de 4.000 litiges transfrontaliers signalés en 2022

Durant les 12 mois de l'année 2022, 4.110 dossiers ont été traités par le Centre européen des consommateurs, de quoi permettre aux clients lésés de récupérer la somme de 568.100 euros en tout.

Les résidents ont été nombreux à faire appel au Centre européen des consommateurs en 2022. La structure luxembourgeoise a tiré le bilan de son année, durant laquelle elle a porté assistance à des clients dans 4.110 dossiers. Un record, si l'on exclut 2020 et ses circonstances particulières liées à la pandémie.

Remboursement d'un billet d'avion, un parcours du combattant Pendant la pandémie, et encore aujourd'hui, de nombreux vols ont été ou sont annulés. Mais les passagers ne sont pas tous remboursés dans les sept jours.

Et faire appel au centre n'est pas inutile, si l'on en croit les résultats communiqués ce mercredi 18 janvier. Au total, l'assistance des consommateurs dans leurs litiges transfrontaliers a permis aux personnes lésées de récupérer la somme de 568.100 euros. Un total qui rassemble à la fois les remboursements obtenus de la part de professionnels et l'annulation de créances injustifiées.

Dans le détail, certains domaines d'activité sont davantage sujets que d'autres aux litiges. C'est le cas du tourisme, qui regroupe à lui seul 28% des plaintes traitées par le centre. Il est suivi par le transport aérien, rassemblant 14% des plaintes reçues. L'achat et la réparation de véhicules d'occasion (4,5% des plaintes) complète le podium.

Les vendeurs mis en cause dans les dossiers soumis au Centre européen des consommateurs «résident majoritairement en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Belgique», souligne l'organisme dont le but est d'informer, de conseiller et d'assister les consommateurs dans leurs litiges transfrontaliers. Soutenue financièrement par la Commission européenne, l'État luxembourgeois et l'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), la structure propose ses services gratuitement.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.