Plus de 372 kg de drogues saisis l'an passé

Haschisch, marijuana et khat constituent le top3 des saisies de stupéfiants effectuées l'an dernier par les douanes luxembourgeoises.

Le 18 décembre 2019, les douanes luxembourgeoises réussissaient un joli coup. En interceptant une camionnette remontant d'Espagne, les agents allaient mettre la main sur 262 kg de haschisch et 51,6 kg de cannabis. Une quantité impressionnante au vu des statistiques que vient de révéler Bob Kiffer, directeur du Trésor. Ainsi le haut fonctionnaire annonce-t-il que la seule Administration des douanes et accises (ACA) a réussi à saisir plus de 372 kg de stupéfiants sur le territoire national.

Le poids a été révélé, jeudi, à l'occasion d'une réponse parlementaire adressée à Dan Biancalana. Le député LSAP avait souhaité connaître le bilan des saisies de drogues au Grand-Duché, ayant appris que 2019 avait constitué une année record côté belge avec pas moins -autre taille de pays oblige - près de 130 tonnes de stupéfiants interceptés avant leur écoulement sur le marché.

Certes, le Grand-Duché est encore loin de ce tonnage. Mais le poids des saisies sera d'ici peu revu à la hausse avec l'intégration des données de la police grand-ducale au bilan de l'année passée. Dans son rapport annuel 2018, celle-ci mentionnait «3.000 affaires de stupéfiants» dans un pays où le cannabis reste la drogue la plus consommée. Drogue également dont le gouvernement a promis une prochaine légalisation.

Pour l'heure, les seuls chiffres officiels sont donc ceux de l'ACA. A savoir:

Héroïne : 5,3 kg

: 5,3 kg Cocaïne : 371,5 g

: 371,5 g Ecstasy : 5.009 pilules et 17 g en poudre

: 5.009 pilules et 17 g en poudre Haschisch : 266,5 kg

: 266,5 kg Marijuana : 91,35 kg



: 91,35 kg Khat : 8,5 kg

: 8,5 kg Amphétamines : 611,6 g

: 611,6 g Joints : 31 pièces

: 31 pièces Champignons hallucinogènes : 2 g



Si pour l'heure les douaniers peuvent compter sur la chance et l'instinct pour réussir à stopper certains trafics, le député dudelangeois tenait à savoir si l'ACA entendait disposer de nouveaux matériels de détection de stupéfiants. A l'image, par exemple du modèle testé par les enquêteurs spécialisés belges, un «e-nose», nez électronique détectant et analysant les flaveurs.

Pour l'heure, le Luxembourg ne compte pas suivre cet exemple. En effet, selon Bob Kiffer, «au stade des expériences actuelles, les résultats à obtenir avec cette technologie sont inférieurs aux résultats provenant de l'aide d'un chien dépisteur de drogues». Au Grand-Duché, le flair de Skip -le toutou renifleur des douaniers- a donc encore quelques beaux jours devant lui.