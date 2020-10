Et si pénaliser les infractions au stationnement en immobilisant les véhicules par pince Denver était plus efficace qu'une simple amende? Un député Pirate le suggère.

Plus de 300 véhicules déjà immobilisés par sabot

En 2019, près de 5 millions d'euros d'amendes au code de la route n'ont pas été régularisées. Et en particulier de la part d'automobilistes dont le véhicule a été surpris en stationnement irrégulier sur la chaussée, une piste cyclable ou un trottoir. Pour Marc Goergen (Piraten), cette perte pourrait vite être comblée. Et le député de suggérer que chaque infraction de ce type soit sanctionnée par la pose d'un sabot Denver empêchant l'automobile ou la moto en infraction de repartir sans avoir réglé l'avertissement taxé dû.

Pour l'heure, ce systématisme ne figure pas parmi les mesures que le gouvernement pourrait imposer. Mais la pose du sabot, elle, fait déjà partie de l'attirail des sanctions policières. Ainsi, rien que depuis le début de l'année, pas moins de 300 véhicules ont été immobilisés par ce dispositif, ont informé dans une réponse parlementaire les ministres de l'Intérieur, des Finances et de la Sécurité intérieure.

Pour Marc Goergen, cette mesure aurait un double avantage. Non seulement elle impliquerait le paiement de la contravention dressée, sous peine de ne pas pouvoir redémarrer. Mais la sanction a, aux yeux du parlementaire, une vertu pédagogique. Ne serait-ce que via la perte de temps qu'entraîne implicitement la dépose de l'objet de la roue du contrevenant. Aussi, préconise-t-il un déploiement plus fort encore; «une alternative plus efficace» que la simple amende.

Pour l'heure, les ministres rappellent que l'emploi de cette mesure n'est envisageable au Luxembourg) que pour les policiers nationaux (et donc pas les municipaux). Les douaniers, quant à eux, ont possibilité d'en faire usage, compris pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes. D'ailleurs, en moyenne, les agents des douanes ont recours à la «pince» de l'ordre de 39 fois par an.

Dans tous les cas, une fois le sabot posé, le propriétaire pris en infraction doit se manifester dans les 30 jours, sinon le véhicule peut-être mis en vente (aux enchères publiques) ou envoyé à la casse selon son état.

