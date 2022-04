Cette prime pouvant varier de 200€ à 400€ pourrait vous concerner.

Prix de l'énergie

Plus de 30.000 ménages éligibles à une prime énergie

Fin février, le gouvernement annonçait mettre 75 millions d'euros sur la table pour soutenir les ménages face à la hausse des prix de l'énergie en convoquant notamment l'ensemble des fournisseurs du pays.

Cette réunion avait permis d'accoucher de plusieurs mesures dont une certaine «prime énergie», le ministre de l'Energie Claude Turmes (Déi Gréng) avait expliqué que cette dernière devait aider les ménages à faibles revenus. «Alors que l'allocation vie chère a connu une augmentation en début d'année, la hausse extraordinaire des prix de l'énergie va déclencher l'introduction d'une prime énergie», avait noté Corinne Cahen (DP), ministre de la Famille.



Pour les revenus les plus modestes

Concrètement, cette aide exceptionnelle, d'un montant compris entre 200 et 400 euros, sera notamment -mais pas que- versée aux personnes bénéficiant de l'allocation vie chère, ou ayant introduit leur demande. Le montant de l'aide sera défini en fonction du nombre de personnes vivant dans le ménage concerné. Une personne seule obtiendra ainsi une prime d'un montant de 200 euros, un ménage de deux personnes obtiendra 250 euros, et ce palier de 50 euros se poursuit, dans la limite de 400 euros maximum. Une aide qui est venue se rajouter à l'augmentation de l'allocation vie chère qui était intervenue au début de l'année 2022.

Mais dans les faits, combien de ménages sont-ils éligibles à cette prime? La députée Djuna Bernard (déi Gréng) a cherché à le savoir dans une question parlementaire adressée à la ministre de la Famille Corinne Cahen.

Cette dernière a expliqué, chiffres à l'appui, que plus de 30.000 ménages sont concernés par la prime énergie. «Alors que cette prime unique pourra aussi être demandée par des ménages qui ne sont pas éligibles pour l’allocation de vie chère (AVC), mais dont le revenu est supérieur de 25 % au revenu éligible pour l’AVC, on estime que quelque 10.000 nouveaux bénéficiaires pourraient se voir accorder cette prime énergie. Pour rappel : au titre de l’année 2021, 22.430 ménages ont reçu une AVC». Reste désormais à savoir si l'ensemble des ménages concernés feront cette demande. Elle peut en tout cas se faire via ce lien.



La députée verte a également cherché à savoir si le public a bien été largement informé de la possibilité d'obtention de cette prime, ce que la ministre a confirmé dans la foulée. «Afin d’informer le public de l’introduction de la prime énergie, j’ai effectivement lancé une campagne d’information. Cette campagne d’information s’est déroulée entre le 28 mars et le 3 avril 2022 dans plusieurs médias en langues luxembourgeoise et française ainsi que sur la page Facebook du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région».

