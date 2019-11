Pour 2020, les dépenses courantes prévisibles de cette branche de la Caisse nationale de santé augmenteront de 6%. Elles devraient atteindre un niveau jamais atteint jusqu'alors, avec de nouvelles prises en charge assurées.

Plus de 3 milliards d'euros pour l'assurance-maladie

Patrick JACQUEMOT Pour 2020, les dépenses courantes prévisibles de cette branche de la Caisse nationale de santé augmenteront de 6%. Elles devraient atteindre un niveau jamais atteint jusqu'alors, avec de nouvelles prises en charge assurées.

L’assurance maladie-maternité va bien, merci. Près de 99% des cotisations servant à son financement sont payées par les assurés, les employeurs et l’Etat. Et ses services bénéficient à quelque 910.000 personnes, dont deux tiers de résidents et un tiers de non-résidents. Mercredi, la Caisse nationale de santé a statué sur le budget 2020 alloué pour les douze mois à venir.

Dans le prévisionnel adopté à l'unanimité: 84% des dépenses devraient porter sur les soins de santé et 12% sur le financement des congés de maladie et de maternité. Pour l'an prochain, ces dépenses courantes devraient augmenter de 6% pour s’élever à 3,3 milliards d’euros. Mais même si leur évolution dépassera celle des recettes courantes (+5,6%), le résultat prévisible avant opérations sur réserves restera positif de l’ordre de 40,3 millions d'euros.

Les congés maladie en forte hausse La Caisse nationale de santé se porte bien financièrement mais le nombre de certificats d'incapacité de travail a augmenté tout comme les frais d’hospitalisation. Quant au tiers payant, il rencontre de plus en plus de succès. Revue de détails du rapport 2018.

Pour l’assurance maladie-maternité d'ailleurs, les années se suivent et se ressemblent. Car déjà en 2019, la CNS a enregistré une augmentation des dépenses de 9,6%. Il est vrai que ces derniers mois ont été marqués par des réformes impactantes. A commencer par les effets du prolongement de la prise en charge du congé de maladie (de 52 à 78 semaines).

L'organisme a aussi amorti l’extension de la période de référence de 12 à 18 mois pour la détermination des 77 jours à partir desquels s’opère le transfert de la charge de la Mutualité des employeurs vers la CNS. Une partie de l'augmentation de cette année s'explique aussi par le coût de l'introduction de la reprise progressive de travail pour raisons thérapeutiques.

Plus de bénéficiaires

Dans son prévisionnel 2020, l'assurance maladie-maternité a d'ores et déjà tenu compte de l’augmentation du nombre de bénéficiaires de ses prestations. Mais le budget sera marqué par la prise en charge des prestations de psychothérapie, d’une nouvelle nomenclature pour les actes confiés aux podologues, de l’adaptation de nomenclatures dont celles des sages-femmes, orthophonistes et psychomotriciens.

Et cela sans oublier l'effet de l’échéance d’une nouvelle tranche indiciaire (index) sur le niveau des rémunérations des salariés et la croissance de l’enveloppe budgétaire dédiée aux hôpitaux.

Vers la généralisation prochaine du tiers payant La prise en charge financière directe des prestations médicales ne sera plus réservée aux plus modestes, le système devant être disponible à tous les affiliés, annonce mercredi Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, à l'occasion de la quadripartite santé.

L’amélioration de l'accès aux soins de santé par l'introduction progressive d’une digitalisation des échanges et d'un système de paiement immédiat de nouvelle génération sera une des priorités de la CNS pour les mois à venir. La Caisse souhaitant «simplifier les démarches administratives et éviter que les assurés soient obligés d’avancer des montants parfois importants». La récente annonce de la généralisation du tiers payant va dans ce sens.