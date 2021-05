Mais les trois décès en lien avec le virus (800 au total) et les 2.600 infections covid toujours actives invitent à tempérer les enthousiasmes. D'autant que le nombre de malades pris en charge tarde à descendre significativement.

Luxembourg

Plus de 200.000 vaccinés anticovid désormais

En un peu plus de quatre mois, le Luxembourg aura donc réussi à injecter 2. doses anticovid précisément. Et si de l'avis même de la ministre de la Santé, les premiers résultats commencent à se faire sentir sur le ralentissement de l'épidémie (notamment auprès des seniors désormais immunisés), la prudence reste de rigueur. Mercredi, le Premier ministre Xavier Bettel devait toutefois annoncer de nouveaux assouplissements des règles covid à compter de la mi-mai. Qui sait, le commissaire européen Thierry Breton, de passage au Grand-Duché lundi, lui a-t-il promis plus de vaccins qu'espéré.

Sur les 327 derniers tests de dépistage effectués, 10 sont avérés positifs. Chiffres non significatifs car effectués dimanche.



Au total, depuis le début de la pandémie, 67.495 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 95 malades soignés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 29 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les onze patients pris en charge pour d'autres pathologies, mais porteurs du covid.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 200.533 vaccinales anti-covid. 52.103 personnes ont reçu les deux doses préconisées. Xavier Bettel, qui s'était inscrit sur la liste des 30-54 ans volontaires pour bénéficier d'une dose d'AstraZeneca recevra sa première injection jeudi.

L'Europe a annoncé lundi de nouveaux assouplissements de ses mesures de lutte contre le Covid-19, l'UE proposant d'ouvrir ses frontières aux voyageurs vaccinés à l'approche de l'été, au moment où l'épidémie flambe en Inde avec près de 20 millions de cas. Le géant asiatique a recensé 370.000 contaminations et 3.400 décès supplémentaires en 24 heures, ce qui porte le bilan total à plus de 219.000 morts, une flambée attribuée à des rassemblements religieux et politiques autorisés ces derniers mois, ainsi qu'à l'inaction du gouvernement de Narendra Modi.

Les hôpitaux sont submergés et à court de réserves d'oxygène, de médicaments, de lits. Des avions chargés d'équipements médicaux proposés par l'Allemagne et la France sont arrivés à New Delhi pendant le weekend.

Les autorités de New Delhi ont prolongé de nouveau d'une semaine le confinement, qui devait s'achever lundi, dans la mégapole de 20 millions d'habitants.





