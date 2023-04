Outre l'envoi de matériel et d'experts, le Grand-Duché a également contribué financièrement à l'aide humanitaire pour les régions sinistrées en Turquie, mais également en Syrie.

Plus de 2,1 millions d'euros d'aides luxembourgeoises pour la Turquie

Simon MARTIN Outre l'envoi de matériel et d'experts, le Grand-Duché a également contribué financièrement à l'aide humanitaire pour les régions sinistrées en Turquie, mais également en Syrie.

Il y a deux mois, une série de séismes survenaient à proximité de la frontière entre la Syrie et la Turquie, provoquant une gigantesque catastrophe humanitaire. Aujourd'hui, le bilan des victimes en Turquie s'élève à 50.399 personnes. Environ un millier de victimes n'ont pas encore été identifiées. Toujours est-il qu'aux premières heures de la catastrophe, les besoins en matière d'aide ont été importants et de nombreux acteurs internationaux ont envoyé des aides financières, du matériel et des moyens d'assistance vers les régions sinistrées.

Le Luxembourg a fait partie de ces premiers acteurs. Pour rappel, le départ d'un premier vol avec des dons de matériel d'urgence avait eu lieu le 22 février. Les donations comprennent 4.000 sacs de couchage, 2.000 kits d'hygiène et 12 générateurs d'électricité pour un montant total de 500.000 euros, attribués par la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire, ainsi qu'un don de 50 boîtes de transport de médicaments et de perfusions sanguines de l'entreprise luxembourgeoise B Medical Systems d'une valeur d'environ 65.000 euros. A noter que ce personnel a par ailleurs été remplacé par deux autres experts en date du 20 février 2023. Le soutien luxembourgeois dans ce contexte était prévu d'être maintenu jusque fin mars 2023.

Des experts sur place

De plus, deux experts du CGDIS avaient été envoyés, respectivement le 7 et le 9 février, dans la zone sinistrée à la suite du séisme en Turquie. Ils sont revenus le 19 février dernier. Le premier, expert en technologies de l'information et de la communication, avait procédé à la mise en place de la plateforme mobile de télécommunications par satellite emergency.lu afin de soutenir le rétablissement des services de télécommunication dans la région. Le deuxième assurait la logistique.



Aussi, un deuxième don d'équipement médical (ventilateurs, défibrillateurs, moniteurs) de la FHL a récemment été accepté par la Turquie. Le transport de ces équipements est actuellement organisé par la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire.

Dans le cadre de l'étroite collaboration avec l'ambassade de Turquie au Luxembourg, la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire a également pris en charge les frais de transport pour 220 palettes de dons en nature qui ont été collectés par l'ambassade. Ces donations ont été déployées par le biais de deux vols charter opérés par la compagnie nationale de fret Cargolux et cofinancés par la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire et l'Union européenne.

Une contribution financière de 500.000 euros

En réponse à une question parlementaire de Nathalie Oberweis (déi Lénk), Jean Asselborn (LSAP), ministre des Affaires étrangères explique que l'ensemble du matériel acheminé en Turquie peut être chiffré à 1.218.500 euros. «En outre, le Luxembourg a fait une contribution à hauteur de 500.000 euros à la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) en soutien à ses appels d'urgence pour la Turquie et pour la Syrie. D'après l'appréciation de la FICR, la répartition de ces fonds se fera en principe comme suit : 60% pour la Turquie et 40% pour la Syrie», détaille ainsi le ministre.

Par ailleurs, on apprend que le Luxembourg a également affecté 430.000 euros à des projets d'urgence des ONG humanitaires luxembourgeoises Handicap International Luxembourg, Care in Luxembourg et la Fondation Caritas. «Ces dernières interviennent principalement en Syrie pour répondre aux besoins les plus urgents des personnes touchées par les tremblements de terre en fournissant notamment de l'assistance alimentaire, des abris et du chauffage, ainsi que de l'aide médicale». Cumulé, on arrive donc à une aide totale de 2.148.500 euros pour la Turquie.

Mais ce n'est pas tout puisque le Luxembourg a également fait une contribution de 500.000 euros au Fonds humanitaire transfrontalier pour la Syrie. «La contribution permet de soutenir les efforts humanitaires de réhabilitation et de résilience en Syrie et en Turquie. Le Fonds achemine les contributions financières des donateurs aux ONG locales à travers une procédure de sélection et de suivi rigoureuse».

