Plus de 2.000 amendes pour non-port du masque

Patrick JACQUEMOT Depuis mars, police et douanes multiplient les patrouilles pour veiller au respect des règles sanitaires liées au covid. Entre prévention et sévérité, plus de 3.500 avertissements taxés ont déjà été dressés pour des infractions.

«Nous sommes tous une partie de la solution.» Depuis des mois maintenant, Xavier Bettel ne cesse de répéter cette phrase. Slogan devant inciter chacun à bien respecter les modalités de lutte contre l’épidémie de coronavirus. Et depuis des mois, les forces de l'ordre ne cessent de pister les contrevenants. Tantôt pour de simples rappels à l'ordre, tantôt pour dresser les amendes prévues. Ainsi, entre mi-mars et début novembre, la police a procédé à 17.000 contrôles en lien avec les règles covid.

Car si la (très) grande part de la population respecte les mesures prises, force est de constater qu'il existe encore quelques exceptions. Le dernier bilan hebdomadaire de la police listait ainsi 270 particuliers sanctionnés et 25 établissements (bars, restaurants, magasins) en une semaine.

Mais en tout, par exemple, ce sont plus de 700 contrôles qui ont eu lieu rien que pour veiller au strict respect du couvre-feu (23h-6h) instauré depuis le weekend de la Toussaint. Et gare à ceux qui enfreindraient les horaires : l'amende est fixée à 145 euros! Si des particuliers en ont fait l'amère expérience, la police a révélé que plusieurs cafetiers avaient déjà été sanctionnés à plusieurs reprises pour avoir ''oublié'' de regarder la pendule...

Un masque jeté, une amende dressée Abandonnée dans les rues ou dans la nature, la protection buccale constitue une pollution bien délicate à éliminer. Face au nombre croissant de masques chirurgicaux trainant au sol, le ministère de l'Environnement envisage de sanctionner les fautifs.

Au total, 3.500 avertissements taxés et convocations ont été établis en sept mois. Et pour 2.000 d'entre eux, il s'agissait de sanctionner le non-port du masque dans un commerce ou dans les transports en commun. Dans bus, tram, trains, les douaniers se chargent plus particulièrement de constater que les usagers respectent bien cette obligation fixée depuis le printemps maintenant.

Interrogés vendredi à la Chambre, les responsables de la police grand-ducale et des douanes ont fait part aux députés de la difficulté de sanctionner untel ou untel notamment en cas de rassemblements dépassant le nombre d'individus autorisé à se retrouver au-dehors. Ainsi, régulièrement le weekend, les agents comptent plus sur leur présence pour dissuader les particuliers de se regrouper en trop grand nombre que sur le carnet d'avertissement taxé.

Tout comme les agents ont signifié qu'il leur était difficile d'appliquer la loi interdisant toute sortie aux personnes placées à l'isolement ou en quarantaine via le tracing des cas contacts ou comme sujets infectés. Comment vérifier ce statut? Reste que, jour après jour, soir après soir, les «patrouilles covid» sortent. Une vérité qui ne change pas, et ce même si au fur et à mesure de l'état sanitaire les dispositifs à respecter pour les citoyens et les entreprises ne cessent d'évoluer. A l'exemple de ce qui attend certainement le pays la semaine prochaine.

