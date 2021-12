Malgré une année compliquée sur le plan sanitaire, pas moins de 1.850 étudiants de l'Université du Luxembourg ont été diplômés au terme de l'année académique 2020/2021.

Plus de 1.850 étudiants universitaires diplômés

Malgré une année compliquée sur le plan sanitaire, pas moins de 1.850 étudiants de l'Université du Luxembourg ont été diplômés au terme de l'année académique 2020/2021.

L'Université du Luxembourg a décerné plus de 1.850 diplômes pour l'année académique 2020/2021. Du 14 au 17 décembre, les cérémonies de remise de diplômes ont eu lieu pour les diplômés de Bachelor et de Master, les diplômés du Competence Centre ainsi que les diplômés des écoles doctorales.

Près de 640 étudiants en Bachelor et 600 étudiants en Master ont obtenu leur diplôme. Plus de 150 doctorants ont effectué leur thèse dans les quatre écoles doctorales de l'université. En outre, environ 470 étudiants ont obtenu des certificats de formations qualifiantes ou professionnelles et 30 sont diplômés du Competence Centre de l'Université du Luxembourg.

De la résilience et de la détermination

Au cours des cérémonies, le rectorat a reconnu la résilience et la détermination des étudiants au cours des deux dernières années. «Votre courage à surmonter les moments difficiles de la pandémie vous a amenés à cette étape importante. Vous avez réussi à atteindre vos objectifs académiques en vous concentrant sur vos objectifs et vos rêves», a dit la professeure Catherine Léglu, vice-rectrice académique.

«Si vous avez les moyens de changer les comportements inefficaces autour de vous, faites-le. Si vous avez tous les outils pour inventer un avenir meilleur, faites-le. Soyez des héros pour vos enfants, pour vos proches, pour vos amis, pour votre pays. Une autre vie commence ici», a entamé le recteur de l'établissement, le professeur Stéphane Pallage.

Les diplômés sont désormais membres du réseau international d'alumni de l'université.

Les diplômés par facultés

Près de 360 ​​étudiants sont diplômés de la faculté des sciences, des technologies et de médecine. Le discours d'ouverture lors de la cérémonie des Bachelor a été prononcé par le prof. Christophe Ley, qui a obtenu son Bachelor en mathématiques de l'Université du Luxembourg en 2003 et a récemment rejoint l'université.

Plus de 940 étudiants ont leur diplôme de la faculté de droit, d'économie et de finance, et 520 de la faculté des sciences humaines, des sciences de l’éducation et des sciences sociales​.

Le discours d'ouverture, «Graduated. And Now? How about working on a Wicked problem», a été donné par Rudi Balling, directeur du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine. Il a offert son point de vue sur la façon dont les problèmes les plus complexes, caractérisés par les interactions entre les systèmes sociaux et naturels, l'incertitude, les conséquences imprévues, un impact à délai incertain et par des retours coûteux et incertains, ont besoin de solutions basées sur la justice, la confiance et la compréhension. Il a encouragé les futurs académiciens à explorer au-delà de leur domaine et à créer un pont entre les sciences naturelles et humaines.

