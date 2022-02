S'ils sont moins à risque que leurs aînés, les enfants souffrent tout autant de la pandémie. Certains ont même dû effectuer un séjour à la Kannerklinik suite à une infection de covid-19.

Pandémie au Luxembourg

Plus de 145 enfants malades du covid ont été hospitalisés

Aucun d'entre eux n'est décédé des suites du covid-19 au Luxembourg. Mais les enfants ont tout de même été affectés par la pandémie. En témoignent les chiffres des hospitalisations, rendus publics ce jeudi par le ministère de la Santé. Depuis le début de la pandémie, plus de 145 enfants ont été hospitalisés à la Kannerklinik après avoir développé une forme aigüe de la maladie.

Parmi eux, plus de la moitié étaient des nourrissons ou des nouveau-nés. Par ailleurs, «15 enfants en âge d'être scolarisés ont été admis à l'hôpital à cause du syndrome inflammatoire multisystémique associé à l’infection COVID-19, communément appelé ''PIMS''», indique le ministère.

Côté vaccination, 4.849 enfants âgés de 5 à 12 ans ont été vaccinés avec schéma complet, tandis que 31.133 enfants âgés de 12 à 18 ans présentent un schéma vaccinal complet. 14.678 d'entre eux ont reçu l'injection d'une dose complémentaire.

Ces statistiques ont été rendues publiques après une rencontre entre la ministre de la Santé, Paulette Lenert et les représentants de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher), Charel Schmit et Ines Kurschat. Au cœur de la discussion: l'impact de la pandémie chez les enfants et les jeunes au Luxembourg.

La santé mentale a notamment été évoquée, en tant que «préoccupations majeures évoquées au cours de cette entrevue», souligne le ministère de la Santé. Dans son communiqué, l'institution promet que des «actions sur l’état psychique des enfants et des jeunes seront menées lors de l’élaboration du prochain Plan national Santé mentale». L'évolution de la santé mentale des enfants et des jeunes fera notamment l'objet d'un suivi par l'Observatoire national de la Santé.

La prise en charge des soins chez les jeunes a également été abordée. Si la situation et le développement de la Kannerklinik étaient en discussion, aucune précision sur l'évolution de l'établissement n'a encore été dévoilée.

