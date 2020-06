Afin d'examiner comment le covid-19 se transmettait au sein d'un même secteur d'activité, le gouvernement a lancé depuis trois mois des tests mesurant la prévalence. Le ministère de la Santé vient de révéler les premiers résultats de cette étude toujours en cours.

Luxembourg

Plus de 14.000 dépistages «professionnels» effectués

Quels allaient être les effets du déconfinement sur la dispersion du virus dans les milieux professionnels? Pour en avoir le cœur net, le gouvernement avait suivi les recommandations des scientifiques conseillant de faire un suivi sanitaire par secteur d'activité. Des tests ciblés étant le meilleur moyen de savoir si le covid-19 se transmettait plus facilement sur un chantier que dans des boutiques. Ou si les enseignants, exposés aux enfants, allaient être vecteurs ou victimes de contagion plus que la moyenne. C'est ainsi que, depuis avril, plus de 14.000 tests de détection du virus ont été menés.

La première bonne nouvelle a retiré des chiffres, dévoilés mardi par la ministre de la Santé, est qu'aucun foyer d'infection n'a été révélé par ce dépistage. L'opération, basée sur le volontariat des salariés, mettant au contraire en avant un faible taux d'infection parmi ces professionnels en comparaison à la moyenne nationale se situant près des 5% (sur les 178.000 sujets testés au Luxembourg).

Au député Marc Spautz (CSV) qui l'interrogeait sur le bilan de cette opération, Paulette Lenert (LSAP) a rappelé que le dispositif de recherche de prévalence avait débuté dès le mois d'avril. Depuis quelques semaines, il a été pris en compte dans la mesure de dépistage à grande échelle débutée sur l'ensemble du pays.

L'étude menée a choisi de diviser les participants selon trois catégories distinctes. Le groupe n°1 intègre ainsi les personnels de secteurs clés ou à risque (en raison de leur exposition aux malades potentiels, notamment). Les hommes et femme de ce groupe peuvent être systématiquement dépistées toutes les deux semaines. S'y retrouvent aussi bien des salariés actifs dans le secteur des soins à la personne, que des policiers, des personnels des crèches ou des maisons relais mais aussi des pharmaciens, médecins et autres serveurs de bars ou restaurants. Dans le groupe n°2, ont été intégrés les salariés de l'industrie, de la construction, du secteur financier mais également le personnel des écoles. Le groupe 3 concerne le reste de la population active.





