Plus de 12.000 coureurs au Relais pour la Vie

Cette année encore, les équipes se sont passé le relais à la Coque en marque de soutien aux malades et à leur famille.

Plus de 12.000 coureurs ont participé à la 14e édition du Relais pour la Vie qui s'est tenue à la Coque ce samedi et se poursuit dimanche, démontrant ainsi leur engagement envers les personnes atteintes de cancer et leur famille.



Cette année, les choses ont changé et ce n'est plus un relais de 24 heures mais de 25 heures en l'honneur de la Fondation Cancer qui est à l'origine de cette course de la solidarité et qui fête cette année ses 25 ans.

L'ambiance était, comme d'habitude, chargée d'émotion et très calme.

Texte Rosa Clemente



