Quelques heures après l'ouverture du portail destiné aux 30-54 ans désireux d'être vaccinés plus rapidement que le phasage prévu, plusieurs dizaines de milliers de résidents ont souhaité s'inscrire. Mais seuls 15.000 formulaires ont officiellement été enregistrés, indique jeudi le ministère d'Etat.

Plus de 100.000 volontaires pour recevoir l'AstraZeneca

Officiellement, le site impfen.lu n'a pas crashé. Il aurait seulement connu «un nombre de clics par seconde un peu trop élevé», selon le ministère d'Etat. Dédié au recensement des résidents de 30 à 54 ans volontaires à l'administration du Vaxzevria, le site a été fréquenté par «quelque 100.000 visiteurs uniques mercredi, avec un pic de fréquentation entre 17h et 21h», précise jeudi Liz Thielen, porte-parole de Xavier Bettel (DP).

Un engouement inédit sur la plateforme créée par le CTIE puisque le record enregistré à ce jour était fixé à «65.000 visiteurs uniques en 2020 lors de la mise en ligne d'un formulaire dédié aux voyages», précise la porte-parole qui indique qu'«habituellement, guichet.lu voit passer en moyenne 4.000 visiteurs quotidiens». Ce qui s'est traduit, pour les gestionnaires de la plateforme, par «plus de 25.000 connexions parallèles au même instant». Et pour les visiteurs, par de multiples messages d'erreur et un temps d'attente largement commenté sur les réseaux sociaux.

Au final, sur les dizaines de milliers de résidents qui auront tenté leur chance mercredi soir, seuls «15.000 formulaires ont été enregistrés», assure le ministère d'Etat sans préciser si toutes les demandes entrées allaient être prises en compte. Ou si une nouvelle demande devra être introduite. Jeudi matin, à 10h, les données officielles font état de «18.000 personnes inscrites sur la liste d'attente».

A noter que les personnes inscrites sur cette liste recevront une invitation une fois la phase 5 achevée, à savoir la vaccination des 55-64 ans. Ce qui devrait intervenir «a priori d'ici la fin de la semaine prochaine», selon les données fournies jeudi par la porte-parole du ministère d'Etat. Autrement dit, aucune invitation ne sera envoyée aux volontaires avant la première quinzaine du mois de mai.

Pour rappel, les personnes inscrites sur cette liste ne bénéficieront que du vaccin AstraZeneca et cela ne constitue pas un passe-droit générationnel puisque les doses qui seront délivrées n'étant pas destinées à une autre tranche d'âge de la population. A ce jour, aucune information sur le début de la phase 6, qui doit concerner la population entre 16 et 54 ans, n'a été livrée.

Dans son allocution de mercredi, le Premier ministre indiquait que le taux de refus du vaccin du laboratoire anglo-suédois varie «entre 2 et 5%». A ce jour, près de 167.000 personnes ont été vaccinées au Grand-Duché, principalement des personnels soignants et des résidents âgés de 70 ans et plus.

