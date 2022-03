8,20% des élèves ont abandonné l'école en cours d'année durant l'année scolaire 2020/2021. Mais, signe encourageant, 23% des décrocheurs ont réintégré le système scolaire l'année suivante.

En 2020/2021

Plus de 1.700 élèves en décrochage scolaire

Mélodie MOUZON 8,20% des élèves ont abandonné l'école en cours d'année durant l'année scolaire 2020/2021. Mais, signe encourageant, 23% des décrocheurs ont réintégré le système scolaire l'année suivante.

Le décrochage scolaire revient à son niveau d'avant pandémie. C'est ce qui ressort du nouveau rapport du ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. En 2020/2021, 8,2% des élèves ont lâché l'école en cours ou à la fin de l'année scolaire sans diplôme ni certification. Soit un total de 1.736 élèves. Au début de la pandémie, ce taux était tombé à 6,92%.

Dans les manuels scolaires, les écrivaines manquent à l'appel Dans les écoles fondamentales en 2019, les livres de littérature luxembourgeoise comportaient 84% de textes écrits par des écrivains contre 13% de textes écrits par des écrivaines.

Après deux années de baisse consécutive, le taux retrouve donc le niveau de l'année 2016/2017. En 2016/2017, le taux de décrocheurs s’élevait à 8,15% (1.720 élèves).



Le taux de décrochage reste cependant en dessous du seuil de 10% fixé comme objectif par l'Union européenne, ce que le ministère estime «encourageant».

Autre signe positif: la proportion d'élèves ayant décroché au cours d'une année, mais ayant repris une formation l'année scolaire suivante, a très nettement augmenté depuis 2018/2019. C'est encore plus marqué chez les jeunes de 16 à 18 ans.

Cette évolution dans le bon sens peut s'expliquer par les efforts des différents services scolaires et les collaborations entre ces services. En 2020/2021, 23,04% des élèves qui ont abandonné l'école ont décidé de reprendre une formation l'année suivante.

1.293 jeunes soutenus

Les jeunes en décrochage scolaire ne sont pas laissés livrés à eux-mêmes. Les antennes locales du service national de la jeunesse (SNJ) effectuent un suivi individuel des décrocheurs, dans la mesure où elles réussissent à les contacter. En 2020/2021, 1.293 jeunes ont reçu du soutien.

Le rapport indique par ailleurs que certains groupes d'élèves courent un plus grand risque de décrochage. Il s'agit des jeunes qui ont accumulé un retard scolaire d'au moins deux années. 60,94% des décrocheurs sont dans le cas. Les garçons sont également plus à risque que les filles ainsi que les élèves des 9e et 10e années d'études de l'enseignement secondaire. Ces années constituent des moments charnières dans le choix des futures études.

Avoir un diplôme mais par une voie différente

Le rapport «Jeunes décrocheurs et jeunes inactifs au Luxembourg» se penche aussi sur le vécu des jeunes de 16 et 17 ans lorsqu'ils sont en décrochage ou lorsqu'ils tentent de raccrocher. Les témoignages récoltés montrent que ces élèves ont plutôt envie de poursuivre leur scolarité, mais différemment et dans une autre filière que dans l'enseignement traditionnel, afin d'acquérir un diplôme et in fine un métier.

Souvent, ils ont multiplié les démarches pour ne pas décrocher et cherchent à raccrocher, mais se heurtent à des difficultés liées à leurs attentes, leur profil ou aux possibilités des lycées

