Avec 66 nouvelles infections dépistées et deux nouveaux décès, l'épidémie de covid-19 continue de marquer le pas. Reste toujours 178 personnes infectées prises en charge dans les hôpitaux luxembourgeois.

Plus de 1,6 million de tests déjà pratiqués

Les semaines se succèdent mais se ressemblent pour l'actualité covid. Ce mardi 5 janvier, voilà un énième conseil de gouvernement qui se tiendra pour déterminer quelque conduite tenir pour les temps à venir au Grand-Duché. L'année a changé mais le caillou dans la chaussure de Xavier Bettel et ses ministres reste le même : le covid.

Même si le virus a quelque peu ralenti ces derniers temps, et que le pays a déjà injecté la première dose du vaccin Pfizer/BioNTech à plus de 1.200 soignants (soit le double de la France!), la situation reste préoccupante. Cependant, on notera avec soulagement que le nombre d'infections actives dans le pays ne cesse de chuter : 3.114 au dernier relevé, contre encore près de 10.500 mi-novembre.

Avec 617 nouveaux tests effectués dimanche (ce qui porte à 1,68 million le total des dépistages pratiqués), le pays enregistre seulement 66 nouvelles contaminations.

Le Luxembourg dénombre désormais 46.986 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le nombre de personnes hospitalisées s'est accru en quelques jours. Les hôpitaux hébergent actuellement 178 patients en lien avec l'infection, dont 142 en soins intensifs. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette seule pathologie.

A l'international, on retiendra que le Royaume-Uni est devenu lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford. De quoi accélérer sa campagne de vaccination lancée début décembre. Les autorités britanniques ont commandé 100 millions de doses de ce vaccin, dont 520.000 étaient prêtes lundi.

Dans le même temps, en France, la polémique reste vive sur la lenteur de la campagne de vaccination entamée il y a huit jours et qui n'a pour le moment concerné que quelques centaines de personnes, contre plusieurs dizaines de milliers chez ses voisins européens. Tentant d'étouffer la polémique, le gouvernement a annoncé avancer à ce lundi le début de vaccination pour les soignants et défendu son choix de vacciner en priorité les personnes les plus vulnérables dans les maisons de retraite.

En Chine, des milliers de Pékinois faisaient la queue lundi par un froid glacial pour être vaccinés contre le Covid-19 avant la grande migration du Nouvel An chinois le 12 février. Si le pays a largement éradiqué l'épidémie, il a encore signalé lundi 33 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, soit le chiffre le plus élevé depuis près de deux mois.

