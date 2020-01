Plus d'un million en faveur des sinistrés de la tornade

Plus d'un million d'euros ont été récoltés par les associations de la région à la suite de la tornade qui a frappé les communes de Pétange et Bascharage en août dernier. Un pot commun censé répondre aux besoins des victimes.

(ER avec dho) - La solidarité n'est pas un vain mot. Pratiquement six mois après le passage de la tornade qui a ravagé les communes de Pétange et Bascharage, «plus d'un million d'euros ont été récoltés par les associations caritatives des deux localités», ont annoncé ce vendredi Pierre Mellina et Michel Wolter, respectivement bourgmestres CSV de Pétange et Käerjéng.

Concrètement, «Käerjeng hëlleft» a récupéré 495.000 euros alors que «Fir e gudden Zweck- Gemeng Péiteng» affiche 525.000 euros. A la somme récoltée par les deux associations s'ajoutent 75.000 euros collectés par Caritas. Cette somme récoltée sera exclusivement utilisée à couvrir les dégâts non-couverts par les assurances des sinistrés.

11 La tornade du 9 août 2019 a fait plus de 100 millions d'euros de dégâts. Photo: Claude Piscitelli

100 millions de dégâts

Une jolie somme d'argent que les responsables communaux vont se répartir en fonction des besoins des sinistrés. Il ne s'agira pas d'une répartition 50-50 entre les deux communes. Un comité composé d'élus et de personnes actives dans le domaine social et caritatif va devoir établir la liste des personnes qui pourront bénéficier de cette aide complémentaire.

La priorité sera donnée aux dommages corporels (19 personnes ont été blessées), suivront les dégâts aux habitations et aux voitures. Les dommages causés dans les cimetières et aux abris de jardin (mobilier) complètent la liste.

A noter que cette aide n'est pas uniquement réservée aux habitants des communes concernées. Les personnes qui se trouvaient dans la région le 9 août dernier, et qui ont subi des pertes, peuvent remplir un dossier d'indemnisation.

Les renseignements complets sont disponibles sur les sites Internet des communes de Pétange et Käerjéng. Les dossiers doivent être rentrés pour le 30 avril 2020.

Pour rappel, les vents violents, qui avaient frappé la région, ont fait 100 millions d'euros de dégâts et à l'heure actuelle, 31 maisons sont toujours inhabitées, il s'agit principalement d'anciens bâtiments. 40 millions d'euros ont déjà été versés, la suite interviendra après la réfection des façades. Les travaux devraient débuter en février-mars.