Le chiffre fait froid dans le dos. Et pourtant avec 12.656 accidents du travail relevés au Luxembourg, 2020 n'aura pas été une si mauvaise année en termes d'accidentologie des salariés. Merci covid?

Luxembourg 2 min.

Sécurité

Plus d'un millier d'accidents du travail chaque mois

Patrick JACQUEMOT Le chiffre fait froid dans le dos. Et pourtant avec 12.656 accidents du travail relevés au Luxembourg, 2020 n'aura pas été une si mauvaise année en termes d'accidentologie des salariés. Merci covid?

Rares sont les occasions de se féliciter de la crise covid. Avec 840 victimes au compteur et plus de 80.000 contaminations, l'épidémie aura toutefois eu un effet positif. Avec son lot de confinements forcés, déplacements limités, recours au télétravail incité, le virus aura favorablement influé sur la courbe des accidents du travail au Grand-Duché. Et pas qu'un peu, vient de relever l'association d’assurance accident. Ainsi, en 2020, l'AAA a-t-elle enregistré 21% d'accidents du travail en moins. Une baisse d'un tiers étant signalée pour les accidents de trajet.

L'Inspection du travail plus active que jamais Le covid aura boosté l'activité de l'administration qui désormais peut s'appuyer sur 86 inspecteurs. Au total, en 2020, 7.419 contrôles auront été effectués entraînant près de 2.105 amendes.

Reste que le total des accidents du travail s'avère toujours impressionnant : 12.656 dossiers validés sur douze mois. Dont 19 situations mortelles (soit trois de plus qu'en 2019). En fait, le nombre de salariés décédés sur la route à l'aller ou au retour de leur travail en 2020 a principalement été à l'origine de cet accroissement.

Dans son rapport annuel, l'AAA précise par contre qu'aucun de ces décès n'était en lien avec le covid-19. Mais le virus aura participé à l'explosion du nombre de cas de maladies professionnelles reconnues (+146% en un an!).

Ainsi, sur les 313 maladies professionnelles validées, 218 étaient dues à une infection du salarié au SARS-CoV2. Les personnels dits de première ligne étant les principales victimes de cette contamination. Et l'association d'assurance accident d'en donner la preuve en signalant que 75% de ces cas covid+ ont été repérés sur des professionnels des secteurs des soins et santé.

A analyser les diverses déclarations d'accident du travail reçues, l'AAA a établi un palmarès des lieux de travail les plus dangereux. Et, non, les chantiers BTP ne sont pas sur la plus haute marche de ce classement. Les salariés blessés (ou tués) sur un site en travaux représentent tout de même 24% des cas recensés (soit 3.704 accidents).

Mais c'est bien sur les lieux publics que le péril est le plus grand (25% des dossiers, soit 3.844 accidents). Une notion qui intègre aussi bien les abords d'une voie de chemin de fer qu'une rue. Les sites industriels (du lieu de production au site de stockage en passant par les aires de maintenance) complètent ce podium, à la troisième place.

L'an passé, la classe d'âge la plus concernée par des reconnaissances d'accident du travail ou de maladies professionnelles était à trouver parmi les 46-50 ans. Cette catégorie concentrant 15% des situations reconnues par l'AAA.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.