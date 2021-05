Il faut tout de même compter au minimum trois semaines de patience avant d'obtenir un rendez-vous pour une imagerie médicale au Luxembourg. Et cela même si tous les centres hospitaliers ont été dotés d'un équipement de plus l'an passé.

Plus d'IRM, moins de délais d'attente

Avec une douzaine d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) désormais en service au pays, les patients ont moins à patienter avant de passer dans ce type d'appareillage, c'est un fait. Les délais ont même considérablement chuté pour ce type d'examen, particulièrement utilisé dans le diagnostic et le suivi des cancers. Mais même plus courte, l'attente peut être encore bien longue pour un malade qui, en moyenne, au CHL par exemple doit encore attendre un mois et demi avant d'obtenir un rendez-vous...

C'est bien long, mais la ministre de la Santé rappelle, ce mardi, que pareille consultation au Centre hospitalier de Luxembourg pouvait encore prendre 80 jours il y a deux ans encore... Et si le CHL a réussi à diviser de moitié son temps d'attente, les autres établissements ont aussi sérieusement réduit leur délai avant qu'un patient puisse bénéficier d'une IRM. Paulette Lenert (LSAP) a d'ailleurs dévoilé le détail de l'attente moyenne, dans une réponse parlementaire adressée au député socialiste Mars di Bartolomeo.

La troisième IRM du CHL est officiellement inaugurée en présence du Vice-Premier ministre, ministre de la Santé, Étienne Schneider @EtienneSchneide https://t.co/WZpUhxlXbs #IRM #Luxembourg pic.twitter.com/3UMlVz3Zj8 — CHL (@CHL_Luxembourg) October 29, 2019

Pour un rendez-vous ''rapide", mieux vaut ainsi demander une consultation au Centre hospitalier Emile-Mayrisch. Le CHEM indique avoir raccourci l'attente de 51 jours en 2018 à 23 jours désormais. Les Hôpitaux Robert-Schuman demandent, eux, 28 jours de patience actuellement (mais contre 73 jours il y a deux ans encore). Quand du côté d'Ettelbrück, au Centre hospitalier du Nord, l'attente est passée de 47 jours en 2018 à 34 jours en 2020.

