Les ministres de l'Energie et de l'Economie ont annoncé une enveloppe de 40 millions d'euros spécialement destinée à soutenir l'installation de points de recharge dans les garages, stations-service et supermarchés du Luxembourg. Mais pas seulement là.

Luxembourg 4 min.

Electromobilité

Plus d'euros pour plus de bornes électriques

Patrick JACQUEMOT Les ministres de l'Energie et de l'Economie ont annoncé une enveloppe de 40 millions d'euros spécialement destinée à soutenir l'installation de points de recharge dans les garages, stations-service et supermarchés du Luxembourg. Mais pas seulement là.

Quand? «Bientôt», a répondu Claude Turmes (Déi Gréng). Combien? 40 millions d'euros, a assuré de son côté Franz Fayot (LSAP). Voilà ainsi enclenchée une nouvelle étape dans le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques au Grand-Duché. La proposition d'accorder des subsides pour les concessions automobiles, stations-service et autres grandes surfaces qui voudraient s'équiper sera soumise prochainement en conseil de gouvernement. Et un projet de loi suivra dans la foulée, «avant la fin 2021», assure-t-on au ministère de l'Energie.

Basculer «de manière intelligente» vers l'électromobilité Si le gouvernement entend mettre l'accent sur les véhicules fonctionnant à 100% sur batterie, la House of Automobile alerte sur une stratégie jugée trop restrictive. Avec le risque ultime de détourner le consommateur de ces motorisations.

Mais attention, si la Fedamo peut se féliciter de voir un de ses souhaits se réaliser, la liste des entreprises bénéficiaires des subsides annoncés devrait être bien plus étendue que les seuls représentants du secteur auto. Voire les patrons de supermarchés luxembourgeois. Ainsi, l'enveloppe sera destinée à soutenir toute sorte d'entreprise à se lancer dans l'installation de points de recharge pour sa flotte ou les véhicules de ses salariés.

Une revendication portée par nombre de sociétés désireuses de passer à un parc roulant plus électrique ou d'encourager leurs employés à l'e-mobilité. Seulement jusqu'à présent, le gouvernement n'avait ouvert son porte-monnaie de la sorte que pour les privés engagés dans ce type de démarche. Les aides, selon les modèles installés (puissance, nombre de prises, etc) pouvant ainsi aller de 650 euros à 1.650€.

Grincement de dents Si les représentations des concessionnaires auto du Grand-Duché se félicitent de l'aubaine des 40 millions annoncés, la FEDAMO estime que le gouvernement pourrait accorder des aides rétroactivement aux garages qui auraient déjà fait l'effort de s'équiper en bornes électriques. Tout comme la profession regrette le choix luxembourgeois de ne plus subventionner à l'avenir que l'achat des seuls véhicules 100% électriques, et plus les modèles hybrides.

Dans son discours sur l'état de la Nation, en octobre dernier, le Premier ministre avait déjà distillé quelques mots sur cette aide au déploiement des bornes. Xavier Bettel (DP) avait ainsi noté que le «succès des voitures électriques» au Luxembourg résidait dans l'ampleur du réseau actuel de stations de charge. D'où cette volonté affichée : «Le gouvernement élabore actuellement un programme de subside pour des stations de recharge sur le lieu de travail. Ce plan devrait être lancé début de l’année prochaine.»

Les voitures hybrides séduisent de plus en plus Un tiers des voitures neuves vendues entre juillet et septembre 2021 étaient des modèles hybrides en Europe. Depuis trois ans, leurs ventes ont été multipliées par cinq au Luxembourg.

Actuellement, à lui seul, le réseau public Chargy compte 700 bornes en service sur le territoire national. Et l'objectif reste de disposer de 800 points accessibles aux véhicules full-electric ou hybrides d'ici fin 2022. Mais au total, le pays compte bien plus de points de charge que cela.

Ainsi, en juillet dernier, l’association des constructeurs automobiles européens recensait plus de 1.000 sites alimentés. De fait, le Luxembourg comptait 34,5 bornes de recharge électrique tous les 100 km de réseau routier. Un ratio qui le place à la deuxième place européenne en matière de concentration de bornes électriques.



Les superchargeurs s'invitent en Grande Région Alors que les voitures à essence pourraient disparaître d'ici 2035 à l'échelle européenne, 65 bornes de recharge rapide pour les voitures électriques vont être installées en Wallonie. Le Luxembourg de son côté doit en implanter 88.

«Et nous continuerons à investir dans ce domaine», a d'ores et déjà prévenu Xavier Bettel. Cela passera notamment par l’installation de 88 stations de charge rapide, plus puissantes et donc plus rapides pour l'usager.

Un investissement qu'avait dévoilé le CEO de Creos cet été, indiquant que cette technologie serait prioritairement implantée «soit dans des stations-service, mais aussi sur des parkings comme à Junglinster. Elles seront aussi sur les grands axes dans le Nord et le Sud». Marc Reiffers ajoutant qu'en moyenne, pareille station coûtait «de l'ordre de 150.000 euros.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.