En raison d'un problème technique lié aux instruments servant à l'atterrissage des avions, plus aucun vol ne pouvait accéder à la piste du Findel ce vendredi après-midi durant plus d'une heure.

Plus aucun atterrissage à l'aéroport du Findel

En raison d'un problème technique lié aux instruments servant à l'atterrissage des avions, plus aucun vol ne pouvait accéder à la piste du Findel ce vendredi après-midi durant plus d'une heure.

(jt/fwa) - La défaillance de deux instruments au sol a entraîné des retards vendredi après-midi à l'aéroport de Luxembourg. Durant plus d'une heure, plusieurs avions ont été forcés de rester en vol, faisant des tours dans le ciel luxembourgeois, avant d'être finalement déroutés vers d’autres aéroports.

Des vols avec passagers au départ de Zurich et Paris ont été déroutés respectivement vers Bruxelles et Sarrebruck.

On voit ici les avions faisant des tours au-dessus du Luxembourg Flightradar24.com

Côté fret, un vol Cargolux en provenance de New York a été impacté: il a dû atterrir à Liège. Il semblerait que la neige ait été en cause dans cet incident rapidement résolu. Veuillez consulter la liste des arrivées prévues à l'aéroport pour plus de détails.

On voit ici le vol Cargolux en provenance de New York finalement dérouté Flightradar24.com