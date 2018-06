Pluies torrentielles, routes inondées et glissements de terrain

Un véritable déluge s'est abattu sur le Luxembourg, ce vendredi 1er juin au matin. Le gouvernement a activé la cellule de crise du Haut-Commissariat à la protection nationale.

(mth & JV) - Ce vendredi 1er juin, aux alentours de 4 heures du matin, Meteolux a sonné l'alerte rouge et annoncé des chutes de pluie de plus de 45 litres au mètre carré en six heures sur tout le pays. Face au déluge, les secours ont accompli une centaine de missions.

18 personnes piégées par les eaux ont été secourues par les services de secours dans le courant de la nuit, et sont désormais hors de danger.

Selon le service d'alerte Agrimeteo, il serait tombé cette nuit 63 litres par mètre carré à Bollendorf, 52 litres à Echternach et 67 litres à Waldbillig. Les précipitations seraient montées jusqu'à 72 litres par mètre carré à Wasserbillig.

Le gouvernement a activé la cellule de crise du Haut-Commissariat à la protection nationale, afin de coordonner le travail de sauvetage. Il a également annoncé que «le Conseil de gouvernement de ce matin prendra les décisions qui s’imposeront quant aux aides directes».

L'armée a été mobilisée dans les zones les plus touchées. Le premier ministre Xavier Bettel et le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch, se sont également rendus sur place.

Dans l'est du pays, les communes Mullerthal, Waldbillig et Consdorf sont particulièrement touchées. Certaines routes ont été inondées ou encombrées par des arbres. L'Ernz Blanche est montée d'1 mètre 79 en 4 heures, et la Sûre de 3 mètres 48 dans la commune de Rosport. À Bollendorf, son niveau a grimpé de 2 mètres 46.





[intempérie] Premières images de la région du Müllerthal durement touchée par les intempéries de la nuit. #cgdis #intemperie pic.twitter.com/POjD2C2E2b — Services Secours Lux (@CGDISlux) June 1, 2018





La route entre Grundhod et Berdorf est complètement fermée. Dans les communes de Waldbillig, Bech, Berdorf et Beaufort, l'eau potable doit être bouillie avant consommation. À Dillingen, l'approvisionnement en eau est fortement réduit.

À Grundhof, une digue doit être construite en raison d'une fuite dans un réservoir de fuel. À Mullerthal, l'hôtel Le Cigalon a subi des dommages sévères.

Plusieurs glissements de terrain ont eu lieu, notamment entre Bettel et Heisdorf, ou encore entre Wasserbillig et Echternach.

Dans le Pfaffenthal, la rue Mohrfels a été submergée. Des pompes ont du être installées dans les sous-sols.



À Bollendorf, le Sauerstaden a fermé ses portes en raison des inondations. La route Bollendorf-Nusbaum est quasiment inutilisable, de même que la N10. Plusieurs glissements de terrain rendent le terrain impraticable aux alentours du camping Altschmiede.

Les pluies devraient perdre en intensité au cours des prochaines heures, sans toutefois s'arrêter: orages et pluie devraient encore s'abattre sur le Grand-Duché. La baisse du niveau de l'eau n'est donc pas pour tout de suite. Meteolux maintient toujours le niveau d'alerte jaune activé.

Une rue inondée à Rosport:

Birelergrund, entre Neuhäuschen et Sandweiler:

Le ruisseau de la Pétrusse s'est mué en torrent:

Au camping Cascade à Mullerthal:









