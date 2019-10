L'hôtel Le Place d'Armes et les maisons du Groupe Sofitel au Grand-Duché viennent d'être récompensés dans différents concours internationaux.

Pluie de lauriers sur trois hôtels de Luxembourg

Sarah SCHÖTT L'hôtel Le Place d'Armes et les maisons du Groupe Sofitel au Grand-Duché viennent d'être récompensés dans différents concours internationaux.

Il pleut des prix pour les restaurants et hôtels luxembourgeois. Après les récompenses décernées par le guide gastronomique Gault et Millau, voilà que plusieurs établissements d'accueil de la capitale viennent d'être mis à l'honneur.

Ainsi l'hôtel Le Place d'Armes a reçu le "prix Villégiature" pour son bar. Voilà donc Le 18 salué comme le meilleur bar d'hôtel d'Europe par un jury composé de journalistes internationaux.

Batipart possédera 20% des chambres d'hôtel Le groupe de gestion immobilière a annoncé, ce jeudi, qu'il avait fait l'acquisition des deux Sofitel, des trois Novotel du Luxembourg et du futur hôtel «Mama Shelter» prévu pour 2020. De quoi lui assurer la main sur un millier de chambres d'hôtel. Et ce n'est pas tout.

Les hôtels de la chaîne Sofitel au Luxembourg viennent également de recevoir plusieurs prix en même temps. Le Sofitel Luxembourg Le Grand-Ducal a été salué par quatre distinctions: "Meilleur hôtel d'affaires", "Meilleur design Hôtel", "Best Hotel View" et "Best Lifestyle Hotel". Au World Luxury Award, l'établissement a également été récompensé par un prix dans la catégorie "Luxury Rooftop View Hotel".



Un deuxième hôtel Sofitel du Luxembourg, l'Europe cette fois, a quant à lui été désigné comme le "Luxury Modern Hotel". Les lauréats ont été sélectionnés via le classement des clients de l'hôtel qui votent avant la remise des prix.

«Ces récompenses couronnent le dur labeur des deux équipes qui s'efforcent quotidiennement de répondre aux attentes des visiteurs», a salué Fernando Lopez Lens, directeur général de Sofitel Luxembourg. La nouvelle réjouit aussi la famille Ruggieri qui, via sa société Batipart, a fait l'acquisition cet été des deux Sofitel, mais aussi des trois Novotel du Luxembourg et du futur hôtel «Mama Shelter» à venir au Kirchberg.