Pluie de confettis au carnaval de Pétange

Incroyable! Alors que la pluie tombait encore à l'heure du déjeuner et donnait des sueurs froides aux organisateurs du Kagepe, le 63e carnaval de Pétange, le dernier de la saison dans le Sud du pays, s'est déroulé sans une goutte mais bien sous les confettis.

(LuWo / MF) – Le public se pressait bien les barrières de sécurité dans la Route de Longwy et la Route de Luxembourg, principales artères de Pétange. Pile à 14h11, le cortège s'est mis en branle, animé par des participants venus de Belgique, d'Allemagne et du Luxembourg. L'ambiance a atteint son apogée devant la tribune d'honneur érigées sur la place de l'hôtel de ville, où les groupes à pieds ont pu faire toute la démonstration de leur ltalent. Les Majorettes et fanfares très colorées venues d'Allemagne ont fait grimper l'applaudimètre. Au total, 1.600 carnavaliers ont joliment donné vie à ce carnaval rempli de magie dans les yeux des plus petits.



24 Photo: Matic Zorman

