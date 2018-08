C'est dans une chaleur étouffante que se sont produits les différents artistes composant cette nouvelle édition du festival Streeta(rt)nimation.

Pluie d'artistes sur Luxembourg Ville

29 Pierre Matgé

Sur les bancs, à même le sol ou assis aux terrasses des cafés bordant la place d'Armes, les visiteurs où simples riverains ont assisté aux différents spectacles mis en place par l'organisation.

Répartis dans différents secteurs de la vieille ville, allant de la place d'Armes aux casemates du Bock en passant par la place Guillaume II, la place du Théâtre où encore place de Clairefontaine. Autant de lieu où les différents artistes ont pu dévoiler leur numéro.



De nombreux artistes internationaux



Parmi les artistes présents, beaucoup d'internationaux. Comme El Loren, installé au carrefour de la rue du marché aux herbes et de la rue de la reine. Venu de Madrid pour sa première expérience au Streeta(rt)nimation. Il est musicien mais sa particularité est de réaliser son art avec des objets de récupération. Batteur et percussionniste avec 20 ans d'expérience dans la musique, il a parcouru ,avec son spectacle de percussions recyclées durant ces 6 dernières années, des pays comme le Portugal, l’Espagne, la France, la Suisse, l’Italie, les Emirats Arabes Unis, l'Allemagne, la Croatie, la Slovénie ou encore la Belgique . Avec son jeu de percussions, constitué de seaux, casseroles, marmites, plateaux, tubes PVC (éléments recyclés) il interprète la musique et les rythmes propres au funk, Drum and Bass, Electro, Techno et Progressiste.

Mais ne vous y trompez pas, derrière cette musique de rue se cache un réel message politique : « mon spectacle favorise la durabilité, le recyclage et l'autogestion ». Avant de rajouter : « ce que j'aime c'est l'énergie incroyable qui découle de l'interaction avec le public ».

Plus loin, d'autres artistes exerçaient leur art devant l'hôtel de ville. Parmi eux, le groupe artistique Aramelo, composé de deux trampolinistes : Mara et Ole.

Mara est née au Luxembourg et a commencé la gymnastique quand elle était enfant avant de se tourner vers le trampoline. Ole est né en Allemagne et vient d'une famille d'artistes. Ces deux trampolinistes se sont rencontrés à Barcelone : « Nous avons fait l'école du cirque de Barcelone pendant deux ans, c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés ». Aujourd’hui, le duo continue ses études à l'université du cirque de Rotterdam.

Leur spectacle sur la place Guillaume II a émerveillé les yeux des nombreux enfants présents au spectacle.

« Toute l'année nous participons à ce type d’événement ». Cependant, c'était leur première fois au Luxembourg. Et si dans l'ensemble leur représentation s'est bien déroulée, recueillant les applaudissements des badauds à de nombreuses reprises, le soleil a pu leur jouer des tours : « Nous n'avons pas pu réaliser deux saltos à cause de la luminosité et la chaleur est assez handicapante ».

Un univers fantastique malgré la chaleur



Il est vrai qu'avec cette chaleur étouffante, il était difficile de pouvoir suivre les spectacles proposés, si des zones d'ombre n'étaient pas présentes. Les bornes rafraîchissantes misent à disposition par la ville, ont très vite été prises d’assaut.

Mais malgré cela, de nombreux enfants et parents ont pu suivre les spectacles. C'est le cas de la famille d'Ernest venu, avec ses deux garçons, assister aux festivités . Ils sont venus pour la 3ème fois au streeta(rt)nimation. Des habitués donc, arrivés ce vendredi afin d'éviter la foule attendue pour ce samedi. De nombreux parents ont emmené leurs enfants, qui étaient pour la plupart heureux, de ce qu'ils avaient pu voir.



Et si tous les passants ne semblaient pas intéressés par les spectacles proposés, le nombre de numéraux musicaux a permis de faire régner une atmosphère féerique dans les rues de la vieille ville. Les genres représentés reflètent toute la palette du théâtre muet et gestuel. Musiciens, échassiers, acrobates, jongleurs, danseurs, clowns et personnages poétiques ont transformé le centre-ville en un univers fantastique et en humour.

Les festivités vont continuer durant toute la journée de samedi, avec la présence d'artistes inédits.

