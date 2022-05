Plongée dans les vallées remarquables du Mullerthal

Il y a un mois, l'UNESCO a inscrit le Mullerthal comme l'un des 177 géoparcs mondiaux. Plongée dans cette forêt exceptionnelle avec différents experts et spécialistes, pour comprendre l'histoire et le potentiel de l'une des vallées les plus remarquables de la planète.

Il y a un mois, l'UNESCO a inscrit le Mullerthal comme l'un des 177 géoparcs mondiaux. Plongée dans cette forêt exceptionnelle avec différents experts et spécialistes, pour comprendre l'histoire et le potentiel de l'une des vallées les plus remarquables de la planète.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Foto: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty

Il est difficile de saisir l'ampleur du Mullerthal en regardant simplement les cartes. Ce n'est pas que les limites du parc naturel luxembourgeois ne soient pas bien indiquées, ni que les sentiers qui le traversent ne soient pas correctement balisés. Le problème est qu'ici, un kilomètre est rarement un simple kilomètre. En cartographie, elle l'est, si cela se limite à tracer une ligne entre un point et un autre. Cependant, lors d'une incursion sur le terrain, on se rend vite compte que ces mille mètres peuvent impliquer des descentes ou des montées abruptes, des passages dans des grottes ou des crevasses dans la roche. La plus grande certitude que vous pouvez attendre d'une randonnée dans la région est, précisément, la facilité avec laquelle elle peut devenir accidentée.

Le label Unesco devrait attirer encore plus de touristes Le paysage de grès du Mullerthal a été reconnu comme géoparc mondial de l'Unesco. Un label qui implique beaucoup de responsabilités, explique le directeur Claude Petit.

Il y a quelques semaines, l'UNESCO a inscrit le Mullerthal parmi les 177 géoparcs mondiaux existant sur Terre. Cette nomination distingue les lieux les plus uniques au monde sur le plan géologique et naturel, et dont la préservation est particulièrement importante pour la planète. La liste actuelle s'étend sur 46 pays, du Canada à la Chine, de l'Islande à l'Indonésie. Et le Luxembourg a réalisé un exploit extraordinaire en figurant sur une liste aussi restreinte. Les pays voisins, comme la Belgique ou les Pays-Bas, et les vastes pays, comme le Brésil ou la Russie, font également partie de ce classement. Le Portugal, curieusement, est représenté cinq fois dans l'inventaire : Açores, Arouca, Serra da Estrela, Tejo et Terras de Cavaleiros.

La géologue Birgit Kausch explique comment se sont formées les formations rocheuses du Mullerthal. Photo: Gerry Huberty

Mullerthal, ou en luxembourgeois Mëllerdal, signifie littéralement «Vallée des moulins». Mais le surnom sous lequel elle est la plus connue est en fait celui de «Petite Suisse», nom sous lequel un journal néerlandais a baptisé ces terres à la fin du XIXe siècle. «Ce qui rend cette région absolument unique sur la planète, c'est sa géologie», explique Birgit Kausch, géologue et l'une des personnes qui a le plus travaillé sur la candidature du parc naturel à l'UNESCO. «C'est un énorme dépôt de grès, des roches sableuses qui expliquent tout l'écosystème et même l'occupation humaine. Les plus anciens squelettes détectés au Luxembourg ont été trouvés ici et ce n'est pas un hasard», explique-t-elle. «Ces hommes vivaient à la fin du Paléolithique, il y a huit ou neuf mille ans.»

Découvrir l'histoire du monde en se promenant

C'est vendredi et la géologue est venue aujourd'hui pour montrer pourquoi le Mullerthal est le Mullerthal. La matinée est ensoleillée à Berdorf et les premiers groupes de touristes se dirigent déjà vers les sentiers balisés. «Allons nous promener et voir l'histoire du monde», lance-t-elle. Birgit Kausch avance de quelques centaines de mètres sur un chemin de terre jusqu'à un point de vue sur la vallée de la Fourmi noire, l'un des écosystèmes les mieux préservés du parc. Il faut normalement suivre une piste de terre pour poursuivre la randonnée mais elle préfère descendre dans une gorge. «Par ici», annonce-t-elle. Et, voilà, nous commençons la descente.

1 Quand le Luxembourg était une mer Copier le lien





Les sillons dans les rochers sont la preuve qu'un courant marin passait ici autrefois. Photo: Gerry Huberty

La région du Mullerthal s'étend sur 256 kilomètres carrés, ce qui correspond à peu près à un dixième du territoire national. En raison de son relief, c'est l'une des régions les moins peuplées du Grand-Duché : elle compte un peu plus de 25.000 habitants.

Mais c'est aussi l'une des régions ayant la plus grande valeur historique pour le pays. Dans les 11 communes qui composent le géoparc - Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Fischbach, Heffingen, Larochette, Nommern, Rosport-Mompach et Waldbillig - se succèdent des bornes d'implantation romaines et des châteaux médiévaux. La procession dansante d'Echternach, qui a lieu depuis 1100, est également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'histoire au milieu des cailloux

Mais l'histoire est maintenant racontée au milieu des cailloux. La géologue Birgit Kausch ouvre la marche et s'arrête devant un énorme rocher. De haut en bas, il mesure près de cent mètres et est aussi imposant qu'un gratte-ciel de New York. Le plus impressionnant, c'est qu'il est traversé en son milieu par un énorme vide, et c'est précisément là que les marches se rencontrent. «Là-haut, il est relativement facile de trouver des fossiles de coquillages et d'autres animaux marins préhistoriques», explique-t-elle. «Il y a 200 millions d'années, le Luxembourg était une mer.»

L'Europe n'était pas l'Europe telle que nous la connaissons. La Belgique était déjà un morceau de terre ferme, mais ce qui est aujourd'hui les Pays-Bas était une branche de la mer du Grand-Duché. «Le courant ne devait pas être très fort car de grandes quantités de quartz ont été sédimentées dans cette région», explique la géologue. «Pendant des centaines de milliers d'années, le mouvement des plaques tectoniques a réorganisé le paysage européen et le monde tel que nous le connaissons, mais ces résidus sont restés ici et ce sont eux qui expliquent le Mullerthal aujourd'hui.»

A geóloga Birgit Kausch Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 A geóloga Birgit Kausch

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Foto: Gerry Huberty Contacto,Mullerthal-UNESCO Welt Geopark.Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Gerry Huberty

Imaginez une serviette en tissu posée sur une table. Avec une main, poussez-la sur le côté. Une partie du tissu va se soulever. Vous aurez certainement une levée plus importante, puis une plus petite. Géologiquement, c'est ce qui s'est passé en Europe. La plaque tectonique africaine est la main qui a poussé la serviette, le plus grand pli dans le tissu est les Alpes, le plus petit est la chaîne de montagnes de l'Eifel dont fait partie aujourd'hui la région du Mullerthal.

Il y a 200 millions d'années, le Luxembourg était une mer. Birgit Kausch, géologue

La mer s'est éloignée vers le nord, mais sur terre sont restés les sédiments et les coquillages, formés de calcaire, qui agit comme une colle qui lie les grains de quartz entre eux. Ainsi sont nées les spectaculaires falaises de grès comme celle que nous traversons actuellement.

«Les pins ont été les premiers arbres à pousser sur les rochers, car ils se plaisent dans les sols sablonneux», explique Birgit Kausch. Pour illustrer son propos, elle s'accroupit et creuse dans le sol - il est aussi sablonneux que les dunes d'Ostende, à 300 kilomètres au nord.

Plus de 400 espèces de mousses

Entre les rochers, la terre s'est accumulée, d'abord des chênes, puis des hêtres. «C'est cette nature vierge et primitive que nous pouvons encore trouver ici aujourd'hui sous une forme extrêmement bien préservée», explique-t-elle. Le Mullerthal est par exemple un haut lieu de la biodiversité en ce qui concerne les mousses : «Il y a plus de 400 espèces identifiées. Certaines d'entre elles sont en voie d'extinction dans le reste du continent mais trouvent ici un point de refuge unique, ce qui a une valeur écologique incroyable», explique la géologue.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Há mais de 400 espécies de musgo no Mullerthal. Foto: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Há mais de 400 espécies de musgo no Mullerthal. Foto: Gerry Huberty Fósseis de conchas marinhas são fáceis de encontrar nesta região. Foto: Gerry Huberty Os solos são tão arenosos com as praias do Mar do Norte. Foto: Gerry Huberty

Le chemin qui traverse le milieu de la fissure est terminé, mais plus loin, il y a une grotte que la nature a creusée au milieu de la roche. Birgit Kausch entre, il faut allumer des lanternes et ramper sur le sol, puis monter un escalier pour jaillir d'entre les rochers. «Une autre caractéristique extraordinaire de ces roches sableuses est qu'elles sont forables mais conservent une résistance structurelle assez ferme. C'est pourquoi, dans la capitale du Luxembourg, les rochers ont été percés pour construire des fortifications militaires», explique-t-elle. Les casemates, l'un des plus grands sites patrimoniaux du pays, n'existent que parce qu'avant l'arrivée des êtres humains, il y avait une mer et un léger courant.

2 De l'eau pour tous Copier le lien

Baignade par une journée chaude dans la cascade de Schiessentümpel. Photo: Gerry Huberty

Lorsque Rachel Krier, hydrologue, a commencé à travailler dans le parc naturel il y a trois ans, l'une des premières choses qu'elle a faites a été de parler aux agriculteurs locaux et d'essayer de les convaincre de protéger les réserves d'eau souterraine du parc. «Certains ont accepté les idées tout de suite, d'autres non, mais ils ont fini par être convaincus. Je me souviens qu'un soir, je suis allée à un concert et j'ai rencontré ces agriculteurs dont je ne me souvenais pas, mais ils m'ont beaucoup remerciée pour les politiques que nous développions parce qu'elles fonctionnaient», dit-elle en riant.

Le Mullerthal peut se vanter d'une caractéristique rare. «Il y a tellement de sources d'eau que les 11 municipalités où se trouve le parc, et cinq autres adjacentes, sont autosuffisantes en termes d'eau potable», explique l'hydrologue. En d'autres termes, il y a tellement de réserves que chaque municipalité parvient à avoir ses propres captages de sources dans la forêt. Au total, il existe 60 captages d'eau dans la vallée. «Cela peut paraître beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'en été, la population quintuple à cause du tourisme. Les ressources sont toutefois plus que suffisantes», explique-t-elle.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 A hidróloga Rachel Krier. Foto: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. A hidróloga Rachel Krier. Foto: Gerry Huberty A Torre de Água de Berdorf. Foto: Gerry Huberty Uma gota de água demora 15 anos a atravessar esta rocha. Foto: Gerry Huberty

C'est aussi la géologie qui explique la richesse en eau potable de ces terres. «Ce qui se passe, c'est que, comme les blocs sont sablonneux, l'eau s'infiltre et la roche crée un filtre naturel contre les impuretés», explique Rachel Krier en se rendant à l'une des stations de captage, dans la vallée de la Fourmi noire. Un autre ensemble d'énormes blocs rocheux se précipite vers un petit ruisseau portant le nom d'un insecte, qui coule toujours à plein débit à cause de l'eau qui jaillit des rochers. C'est également un paradis pour la biodiversité.

Il y a tellement de sources d'eau que les 11 municipalités où se trouve le parc, et cinq autres adjacentes, sont autosuffisantes en termes d'eau potable Rachel Krier, hydrologue

Les roches peuvent mesurer entre 70 et 80 mètres, et il faut en moyenne 15 ans pour qu'une goutte d'eau coule d'un bout à l'autre de la pierre : «Nous analysons constamment la qualité et nous n'avons pratiquement pas besoin de la traiter, tant le niveau de pureté est élevé. Et elle est, bien sûr, riche en calcaire, à cause du grès. Cela ne représente aucun problème pour les humains, seulement pour les machines», dit-elle, en passant ses mains sur les cailloux pour montrer qu'ils sont humides. Le lent processus de filtration se poursuit sans interruption.

Un lieu à protéger

En raison du changement climatique, les scientifiques du Mullerthal craignent que les périodes de sécheresse soient plus longues - et les dernières années ont montré une réduction des saisons de pluie et de neige. «C'est aussi pour cela que nous essayons de développer ce programme avec les agriculteurs», explique Rachel Krier. «Les terres plus sèches absorbent plus rapidement les engrais et les pesticides et contaminent les eaux souterraines. Mais notre souci est de montrer à l'ensemble de la population qu'il s'agit d'un lieu spécial pour le monde entier et qu'il doit être protégé. Il n'est pas courant de trouver une région comme celle-ci, autosuffisante lorsqu'il s'agit d'eau potable».

À quelques kilomètres de là, le château d'eau de Berdorf accueille un centre d'exposition où l'on explique l'importance du sujet. «Nous recevons principalement des écoliers et ils sont toujours très étonnés lorsqu'ils réalisent que seulement 0,3 % de l'eau dans le monde est potable», explique Jessica Zeimetz, qui organise les visites du réservoir en plusieurs langues.

«Par exemple, ils apprennent ici qu'il est préférable pour l'environnement de laver la voiture dans une station-service plutôt que dans leur propre jardin, car à la maison, les détergents sont entraînés dans le sol. Et puis, bien sûr, ce sont eux qui convainquent leurs parents d'adopter un comportement plus respectueux de l'environnement.»

Une vigilance constante

La lutte pour la préservation des ressources est essentielle et le statut que l'UNESCO vient d'accorder au Mullerthal nécessite une vigilance constante. À quelques kilomètres de là, l'agronome Jill Lucas développe un programme visant à rendre les champs agricoles plus biodiversifiés. «C'est traditionnellement une région de vergers, mais les arbres fruitiers ont perdu leur rentabilité au fil des ans et ont été remplacés par des champs de pâturage pour le bétail», explique-t-elle, en se frayant un chemin dans la brousse. «Les pommiers, cerisiers et pruniers sont traditionnels dans cette région et nous essayons de les faire revenir dans le paysage, car les bénéfices sont immenses.»

L'agronome Jill Lucas Photo: Gerry Huberty

Jill Lucas passe ses journées à discuter avec les éleveurs de bovins, qui ont généralement aussi des champs de céréales pour nourrir leurs animaux. «Ce n'est pas facile de leur expliquer que mettre un petit verger au milieu d'une prairie a des avantages. Mais si vous pensez que les arbres fourniront de l'ombre au bétail, qu'ils apporteront une fertilisation naturelle à la terre qui leur permettra d'économiser de l'argent sur les engrais, ils commencent à écouter. J'ai l'impression qu'il y en a qui acceptent les idées, qui voient qu'elles fonctionnent et qui en parlent aux autres», explique l'agronome.

Jill Lucas sait que dans un contexte comme celui-ci, il y a des forêts vierges mais aussi, depuis l'époque romaine, des terres cultivées. «Ce qu'ils ont fait, ce sont des vergers. S'il y a des vergers, il y a des abeilles, il y a la pollinisation, il y a des chauves-souris pour combattre les parasites, il y a moins d'engrais dans le sol qui contaminent les eaux, ce trésor unique de la région», contextualise-t-elle.

S'il y a des vergers, il y a des abeilles, il y a la pollinisation, il y a des chauves-souris pour combattre les parasites, il y a moins d'engrais dans le sol qui contaminent les eaux, ce trésor unique de la région» Jill Lucas, agronome

Elle affirme également que ces mesures présentent un potentiel touristique. «Le paysage devient plus diversifié. Et, pour motiver l'utilisation des arbres fruitiers, nous organisons des semaines gastronomiques avec les restaurants de la région où les produits de saison sont utilisés. Il y a donc de plus en plus de gens qui sont convaincus par l'idée des vergers.» D'ici 2025, dit-elle, l'objectif est de planter quatre mille arbres fruitiers dans le Mullerthal.

3 L'écologie est une affaire qui roule Copier le lien





Chaque année, 160.000 personnes parcourent les sentiers du Mullerthal. Photo: Gerry Huberty

C'est à la fin du XIXe siècle que le potentiel touristique des collines de grès s'affirme définitivement. «L'expression ''Petite Suisse'' a été inventée par un journaliste néerlandais en 1883, qui s'est rendu dans ces collines et a répandu la bonne nouvelle dans le reste du pays», explique Marianne Origer, porte-parole de la région touristique du Mullerthal. «Depuis lors, les Néerlandais n'ont jamais cessé de nous rendre visite.» Derrière eux, il y avait toute l'Europe. Surtout pour faire de la randonnée.

400.000 nuitées par an

Chaque année, les hôtels de la région accueillent 400.000 nuitées et 160.000 randonneurs empruntent les sentiers du Mullerthal. «Il y a dix-huit ans, nous avons commencé à faire un gros effort pour baliser les chemins correctement. Jusqu'alors, la signalisation était confuse et dispersée. Nous l'avons non seulement standardisée, mais nous avons aussi créé une infrastructure pour les utilisateurs», explique Marianne Olinger. Il y a des poubelles et des toilettes, des aires de pique-nique et des panneaux explicatifs pour que les gens comprennent où ils vont. «En ce moment, nous avons également un GeoTrail qui vise les sites géologiques les plus importants de la région.»

Marianne Origer, de l'office de tourisme, montre le succès des sentiers locaux. Photo: Gerry Huberty

Il y a trois sentiers principaux au Mulhertal. Le premier itinéraire, une boucle, commence et se termine à Echternach et couvre la partie orientale du parc sur 38 kilomètres. C'est la route la plus pittoresque, parmi les grands paysages. La deuxième option est la plus célèbre: c'est la grande route des pierres. Elle commence généralement à Berdorf et passe par la cascade de Schéissendëmpel, qui, avec la vue panoramique sur le Grund et le château de Vianden, pourrait bien être l'endroit le plus photographié du Luxembourg. Elle s'étend sur 37 kilomètres. Le troisième sentier passe également devant la cascade, mais se dirige vers l'ouest en passant par Beaufort et Larochette. Soit 37 kilomètres à travers un paysage d'eau et de châteaux.

Au total, 112 kilomètres de sentiers pédestres ont été aménagés, et aucun itinéraire ne comporte plus de 20 % de la promenade sur une route pavée. «En 2014, le Mullerthal a été déclaré troisième sentier de qualité supérieure sur le continent par la Fédération européenne de la randonnée», indique la porte-parole de la région touristique.

Un type de tourisme conscient

«Dans les magazines spécialisés, elle figure toujours parmi les dix meilleures randonnées du continent et cela apporte de belles retombées pour les entreprises locales. Mais, bien sûr, nous voulons un développement durable et c'est pour cela que nous nous battons.» La nomination par l'UNESCO ne l'inquiète pas pour autant : «Ce type de tourisme est généralement conscient. Nous avons lancé une campagne appelant à la protection de la forêt qui tente de faire appel à la bonne volonté de ceux qui fréquentent le Mullerthal.»

Dans les magazines spécialisés, elle figure toujours parmi les dix meilleures randonnées du continent et cela apporte de belles retombées pour les entreprises locales.

Christiane Francisco est économiste et travaille pour la région Mullerthal. «Ce n'est pas fréquent qu'une personne ayant mes compétences est engagée pour travailler dans un parc naturel, mais la philosophie que nous voulons inculquer est celle du développement responsable, explique-t-elle, à côté du camping de Beaufort.

Elle donne le premier exemple de reconversion : «Bien qu'il y ait de nouveaux hôtels et les restaurants, certains ont dû fermer. Mais il y a de plus en plus de campings qui proposent des logements comme des cabanes, des bungalows, des tipis. Les gens préfèrent de plus en plus le tourisme lent, en pleine nature, et c'est une bonne chose.»

Uma economia de sucesso no Mullerthal Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 Uma economia de sucesso no Mullerthal

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Foto: Gerry Huberty A economista Christiane Francisco. Foto: Gerry Huberty

Le chef du département économique de la région s'efforce également d'aider les petites et moyennes entreprises de la région à s'établir et à mieux fonctionner. «L'un des projets que nous voulons mettre en place est de créer des parcs industriels où nous pourrons introduire une économie circulaire. Si une entreprise a des machines qui produisent de la chaleur, l'entreprise voisine peut bénéficier de cette énergie pour sa production», explique-t-il. «Réutiliser l'eau, l'énergie ou les matériaux sont les concepts sur lesquels nous travaillons le plus.»

Un art qui se perd

Plus loin, toujours à Beaufort, un groupe d'hommes construit un mur de pierres sèches là où il n'y avait auparavant que du ciment. Ils sont tous portugais, ils appartiennent à une entreprise appelée Kisch Construction, et selon le responsable des travaux, Hermínio da Costa, c'est un art qui se perd. «Il y a vingt ans, nous avions quatre équipes constamment sur le terrain pour construire ce type de barrière. Maintenant, nous n'en avons qu'une seule.»

Les murs en pierres sèches sont des structures où les pierres sont posées les unes sur les autres comme des pièces de lego, sans ciment. «Ils sont vraiment importants pour la biodiversité, car ils deviennent des abris pour les espèces les plus variées de la faune et de la flore. Mais ils sont difficiles à construire et c'est un art qui tombe en désuétude. Ainsi, avec le soutien du programme InterReg de l'Union européenne, nous avons pu rénover une série de murs dans le Mullerthal, en faisant perdurer un savoir ancien et une activité économique qui était en déclin», explique le responsable économique du parc.

Un mur de pierres sèches en construction. Photo: Gerry Huberty

La préservation d'un parc à la fois luxembourgeois mais à l'ampleur mondiale se fait sur plusieurs fronts. Les murs de pierres et la conservation de l'eau, le balisage des sentiers et la plantation de vergers servent à maintenir l'intégrité d'un patrimoine unique. «L'équilibre entre l'homme et l'environnement est essentiel, et surtout bénéfique pour l'homme», nous expliquait quelques heures plus tôt Birgit Kaush, la géologue qui nous a emmenés au plus profond des grottes. «Cette planète sur laquelle nous vivons a survécu à plusieurs espèces dominantes et nous en sommes juste une autre. Je suis géologue, j'ai l'habitude de penser en millions d'années, et je sais que la Terre continuera d'être la Terre bien après que notre espèce aura cessé d'exister. C'est pourquoi, lorsque nous protégeons la planète, ce n'est pas vraiment la planète que nous défendons. C'est nous-mêmes.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.