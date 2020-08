Cinq mois d'arrêt et voilà la piscine de Strassen prête à entamer une nouvelle saison. Les bassins, entièrement rénovés et entourés de nouvelles attractions, rouvrent ce samedi 15 août.

Plongée dans les nouveaux Thermes de Strassen

Patrick JACQUEMOT Cinq mois d'arrêt et voilà la piscine de Strassen prête à entamer une nouvelle saison. Les bassins, entièrement rénovés et entourés de nouvelles attractions, rouvrent ce samedi 15 août.

(pj avec Rita RUPPERT) Alors que la capitale rêve d'une piscine à ciel ouvert, la commune de Strassen, elle, est dans le concret avec la réouverture de ses Thermes ce 15 août. Une journée attendue depuis l'arrêt des installations, en mars, en raison de l'épidémie de covid. Mais la pause a permis non seulement d'entreprendre les habituels travaux d'entretien, mais surtout de lancer 1,5 million d'euros d'investissement pour offrir une cure de jouvence aux installations. Une note partagée avec la commune voisine de Bertrange.

Et du nouveau, les premiers baigneurs vont vite en avoir plein les yeux. A commencer par le toboggan géant, baptisé «Space shuttle», qui a été installé à côté des deux toboggans déjà en place. «Ce n'est pas qu'une simple descente, c'est un son et lumières», s'enthousiasme Jutta Kleiber, la directrice de la piscine. Ainsi, trois personnes peuvent s'asseoir et glisser côte à côte sur la «base de lancement de missiles» en même temps. C'est une course et le premier du trio à atteindre l'arrivée voit une ligne verte s'afficher sur sa piste. Ludique.

Magique est l'autre nouveauté du site: le «Magic Wall». Près de la pataugeoire, cet aquarium interactif réagit aux gestes des enfants. Un geste de leur part et voilà poissons, étoiles de mer, calamars virtuels qui s'agitent, des coffres s'ouvrent pour laisser entrevoir des trésors insoupçonnés. Les jeunes peuvent même dessiner leur propre animal et l'intégrer à ce tableau en mouvement permanent.

Et quand la nouveauté n'est pas dedans, c'est à l'extérieur qu'on la trouve. Sous le ciel, un parc à jets d'eau a été installé. Par beau temps, pas moins de 18 jeux d'eau égaieront et rafraîchiront les clients des Thermes.

Mais le plus grand changement intervient dans la fréquentation même de l'équipement. Règles anti-covid obligent, il faut désormais acheter sa place en ligne pour profiter des bassins de Strassen. Sans cette réservation, point d'accès à la piscine dont la capacité a été revue.

Jusqu'à nouvel ordre, pas question d'accueillir plus de 160 personnes par tranche de trois heures. Soit environ 600 visiteurs par jour, afin d'éviter toute promiscuité propice à une éventuelle contamination entre clients.



La directrice, Jutta Kleiber, encourage chacun à s'astreindre aux nouvelles règles en place. Photo : Luc Deflorenne

Les personnels de la piscine ont, eux, pour mission de procéder à un grand nettoyage et à la désinfection des lieux entre chaque créneau d'ouverture au public.

«Nous comptons sur la responsabilité personnelle des visiteurs, qui doivent se conformer à nos spécifications. Les masques sont obligatoires dans diverses zones, les règles de distance, les marquages, etc. Si tout cela est observé, cela fonctionnera», encourage Jutta Kleiber.

