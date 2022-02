Dans la deuxième saison de la série au succès international, l'inspecteur Luc Capitani est de retour au coeur d'une enquête à Luxembourg-Ville, s'infiltrant cette fois dans le milieu de la nuit.

Luxembourg 10 3 5 min.

Nouvelle saison de «Capitani»

Plongée dans les bas-fonds de Luxembourg-Ville

Dans la deuxième saison de la série au succès international, l'inspecteur Luc Capitani est de retour au coeur d'une enquête à Luxembourg-Ville, s'infiltrant cette fois dans le milieu de la nuit.

(m. m. avec Daniel CONRAD) - Luc Schiltz sera de retour ce mardi 22.2.22 à 20h dans le rôle de «Luc Capitani». Comment ? L'enquêteur - attention spoiler - avait pourtant été arrêté et remis à la justice dans la première saison. Et maintenant, il doit à nouveau se lancer sur la piste d'autres crimes ? Grâce à une astuce, Capitani peut reprendre du service : en tant qu'enquêteur infiltré, dont le séjour en prison fournit un prétexte pour un scénario d'enquête sous couverture.

Netflix craque encore pour la série luxembourgeoise La plateforme de streaming a décidé de diffuser la saison 2 de «Capitani». Les nouveaux épisodes sont déjà tournés mais ne seront pas visibles avant le printemps 2022 pour les abonnés de 195 pays.

Mais revenons un instant sur ce qui a fait le succès international de «Capitani». Est-ce vraiment l'histoire de la première saison qui a attiré des milliers de téléspectateurs dans le pays et des millions à l'étranger ? Était-ce les acteurs et la constellation de personnages ? Ou bien la réalisation technique et la curiosité voyeuriste pour un pays et sa population que l'on ne connaissait pas encore et que l'on pouvait découvrir à travers la série ? L'esthétique de l'image, qui ne s'appuie pas sur les tons gris et sépias habituels si caractéristiques du polar, explique en partie le succès de la série.

Une deuxième saison plus sombre

Et c'est justement cette esthétique de l'image qui sera désormais différente. C'est ce que montrent non seulement les bandes-annonces et les images de la nouvelle saison, qui débutera ce mardi soir avec les deux premiers épisodes de 26 minutes chacun sur RTL Télé Lëtzebuerg, mais aussi les quelques indices sur l'histoire qui ont déjà été percés à jour.

Avec un budget total d'environ quatre millions d'euros, dont une grande partie est apportée par le Fonds du film luxembourgeois, les réalisateurs n'ont pas choisi de situer à nouveau l'action des douze nouveaux épisodes dans le nord du pays, mais de se rendre dans la capitale - et dans le milieu de la drogue, de la prostitution et du trafic d'armes.

«De manière presque journalistique» , les scénaristes autour du showrunner Thierry Faber se sont aventurés dans les milieux policiers et ont construit l'intrigue au plus près de la réalité, selon le producteur Claude Waringo de Samsa Film. Une image trop dure du Grand-Duché ? «Même si nous ne montrons pas alors un Luxembourg de carte postale, nous montrons une histoire d'aujourd'hui qui pourrait se dérouler de cette manière dans la capitale. Ce ne serait pas la première fois que nous serions critiqués pour avoir donné une image moins positive du Luxembourg que celle du marketing touristique. Mais nous y sommes habitués».

10 Quelle image la série donne-t-elle du crime et des réalités au Luxembourg ? La question a déjà été âprement débattue en partie avant le tournage. Photos: Samsa Film

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Quelle image la série donne-t-elle du crime et des réalités au Luxembourg ? La question a déjà été âprement débattue en partie avant le tournage. Photos: Samsa Film Quelle image la série donne-t-elle du crime et des réalités au Luxembourg ? La question a déjà été âprement débattue en partie avant le tournage. Photos: Samsa Film Quelle image la série donne-t-elle du crime et des réalités au Luxembourg ? La question a déjà été âprement débattue en partie avant le tournage. Photos: Samsa Film Quelle image la série donne-t-elle du crime et des réalités au Luxembourg ? La question a déjà été âprement débattue en partie avant le tournage. Photos: Samsa Film Quelle image la série donne-t-elle du crime et des réalités au Luxembourg ? La question a déjà été âprement débattue en partie avant le tournage. Photos: Samsa Film Quelle image la série donne-t-elle du crime et des réalités au Luxembourg ? La question a déjà été âprement débattue en partie avant le tournage. Photos: Samsa Film Quelle image la série donne-t-elle du crime et des réalités au Luxembourg ? La question a déjà été âprement débattue en partie avant le tournage. Photos: Samsa Film Quelle image la série donne-t-elle du crime et des réalités au Luxembourg ? La question a déjà été âprement débattue en partie avant le tournage. Photos: Samsa Film Quelle image la série donne-t-elle du crime et des réalités au Luxembourg ? La question a déjà été âprement débattue en partie avant le tournage. Photos: Samsa Film Quelle image la série donne-t-elle du crime et des réalités au Luxembourg ? La question a déjà été âprement débattue en partie avant le tournage. Photos: Samsa Film

Et justement, RTL et la société belge Artémis Productions ne sont pas les seules à revenir à la charge. Netflix a également accepté rapidement d'acheter la deuxième saison. Celle-ci sera diffusée sur la plateforme en juillet prochain.

Le producteur de la série Claude Waringo espère que le succès sera à nouveau au rendez-vous pour cette deuxième saison mais il préfère envisager les choses avec humilité, «dans un business en constante évolution, où le marché et l'état d'esprit du public peuvent changer très rapidement.»

Pourquoi cette tendance à la série chez les producteurs luxembourgeois ? «Nous avons vu que le cinéma tel que nous l'avons toujours fait au cours des 30 dernières années ne survivra pas de cette manière. Au sein de l'équipe Samsa, il était clair que nous devions diversifier notre travail et y inclure les séries. De manière générale, nous avons un peu de retard à rattraper au Luxembourg. Les succès retentissants de 'Capitani' et de 'Bad Banks' ont certainement donné une forte impulsion. Mais nous avons besoin de bons auteurs, qui sont difficiles à trouver. A ce niveau, les Scandinaves, par exemple, ont de l'avance sur nous, car ils ont rapidement adapté leurs grands sujets et ont ainsi pu marquer des points en Europe et au-delà», explique Claude Waringo.

Les nouveaux visages de la série : Philippe Thelen (à gauche) et Mickey Hardt. Photo: Samsa Film

Et il ne faut pas oublier : sans partenaires forts comme le Filmfund et les sociétés de télévision comme la ZDF pour «Bad Banks» (produit par le groupe luxembourgeois Iris), les séries ne pourraient pas exister. Mais cela ne signifie-t-il pas aussi une dépendance artistique peut-être trop forte ? Dans la mesure où la production doit être compatible avec le marché et avoir la plus grande portée possible ? «Bien sûr, la série est plus commerciale. Mais je trouve qu'avec 'Capitani', nous avons montré que cela ne signifie pas une perte artistique», répond Waringo.

D'autres sociétés de production luxembourgeoises ont depuis longtemps des scénarios en cours, et certaines ont déjà reçu des aides à l'écriture du Filmfund pour le développement de formats. D'autres annonces ont été faites. Cela ne concerne pas seulement la société Wady Films d'Ady El Assal, mais aussi Wild Fang avec son projet «Ghost Society» et les séries de Deal Productions d'Alexandra Hoesdorff et Désirée Nosbusch (entre autres une adaptation d'«Hologrammatica» de Tom Hillenbrand), sans parler des séries en cours de développement dans le domaine de l'animation.

Lors du dernier appel à projets, Samsa a lui aussi soumis à Filmfund des «formats très différents, pas seulement dans le domaine du crime», selon Waringo. La nouvelle saison de «Capitani» n'est donc qu'un doigt pointé vers de nouveaux produits qui rencontrent un marché avide de bonnes histoires, comme le soulignait encore récemment le directeur de la plateforme commerciale de la Berlinale, Dennis Ruh: «la faim de contenu est incroyablement grande».

A noter que dans le cadre du Luxembourg City Film Festival, les 6 premiers épisodes seront projetés le 8 mars 2022 à 19h au Kinepolis Kirchberg, en présence de l'équipe. Infos et réservations auprès de Samsa Film : samsa@samsa.lu

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.