Plongée au temps de la Seconde Guerre à Luxembourg

Qu’il s’agisse de la place d’Armes, de la Gëlle Fra ou encore du palais grand-ducal, leur présence fait déjà tellement partie du paysage du cœur de la capitale du Luxembourg, que l’on a parfois du mal à s’imaginer le versant beaucoup plus douloureux que ces monuments et lieux peuvent renvoyer à ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale.

Voyage dans le Luxembourg-Ville des années 1910 En quelques clics, une simple balade dans la capitale se transforme en un véritable voyage dans le temps grâce à l'application Luxembourg Time Traveler. Une nouveauté que la rédaction n'a pas manqué de tester pour vous.

Ce défi et ce travail de mémoire, Jean-Marc Weckbecker l’accomplit avec beaucoup de passion et de pédagogie, en tant que guide officiel de la ville pour ce circuit dédié. Loin des tableaux noirs et des pupitres des salles de classe, ce petit marathon pédestre avec lui sera l’occasion d’apprendre de nombreux faits et anecdotes auprès de ce professeur d’histoire à la retraite et ancien rédacteur du Luxemburger Wort.

15 étapes et une multitude de souvenirs

La remontée dans le temps débutera devant l'Office de tourisme situé non loin l’hôtel de ville (qui est le point d'étape 14), point de ralliement de l’ensemble des groupes ayant eu recours à un guide personnel pour partir à la découverte des secrets de la capitale. Au total, le parcours s’effectuera en deux heures à travers les rues que vous arpenterez à petite allure, pour une distance d’environ 4km.



Loin d'être strictement académique, Jean-Marc Weckbecker vous demandera d'emblée ce que vous savez de l'histoire du pays, à l'heure de la sombre époque de l'occupation nazie, et s'adaptera à votre niveau de connaissance pour que la balade vous soit la plus agréable possible.

Au programme, des arrêts devant plusieurs emblèmes notoires du pays ayant soufferts du passage de l'armée allemande, à commencer par la Place d'armes (étape 1) et le palais (étape 2), qui a servi de salle de concert, de débit de boisson et de cercle privé pour les soldats et hauts-gradés. La Chambre des députés (étape 3) fait elle aussi partie du parcours, puisqu'elle a été dissoute en octobre 1940 pour que les locaux soient occupés par l’Office de propagande de la Wehrmacht.

Pour la petite histoire, l'ensemble du gouvernement de l'époque, à l'exception malheureuse d'un de ses membres, a réussi à fuir le pays jusqu'à la libération, tout comme la Grande-Duchesse Charlotte dont la statue se dresse au centre de la place de Clairefontaine (étape 4). Pour le ministre malchanceux et le reste des habitants en proie aux nazis, la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg (étape 5) a d'ailleurs été d'un grand réconfort pour de nombreux Luxembourgeois pendant cette période troublée.

La Vierge y était priée mais aussi considérée, avec la Grande-Duchesse Charlotte, comme la «Consolatrice des affligés» et une figure maternelle protectrice du Luxembourg. Non loin sur la Place de la Constitution, la Gëlle Fra (étape 6), érigée initialement après la Première Guerre Mondiale, est pour sa part devenue le symbole ultime de la liberté et de la résistance du peuple luxembourgeois après la libération. Elle fut détruite par les Allemands, puis reconstruite, rendant maintenant hommages aux victimes et aux soldats des deux grandes guerres.

Plan: Ville de Luxembourg

La suite de ce périple à petite foulée sera au recueillement devant le monument à la mémoire des victimes de la Shoah inauguré en 2018 (étape 7). Les sept premiers points d'étapes franchis, les autres seront bien plus espacés sur l'ensemble du chemin qu'il vous restera à accomplir et vous serez peut-être surpris d'apprendre que bien qu'envahi et sous contrôle allemand, le peuple luxembourgeois est bien loin d'être resté totalement passif et pétrifié.

En témoigne le triste 80e anniversaire de la grève générale du 31 août 1942, commémoré cette semaine. Cette dernière est survenue en réaction à l’annonce faite la veille par le gauleiter (chef de district dans l'Allemagne hitlérienne) Gustav Simon. Il avait en effet décrété l’introduction du service militaire obligatoire dans la Wehrmacht à la jeunesse luxembourgeoise.

Ainsi, les hommes nés entre 1920 et 1924 faisaient l’objet d’une convocation immédiate, suivis par les classes d’âge 1925 à 1927. S'en est suivie une très grande grève généralisée de trois jours, et pour reprendre en main l’ordre public mis à mal, le gauleiter avait instauré un tribunal exceptionnel. Au total, 21 peines de mort ont été prononcées et 45 grévistes ont été livrés à la Gestapo et déportés dans des camps de concentration. C'est en leur mémoire que la rue de la Grève porte son nom (étape 10).

Commémoration du 80e anniversaire de la grève et dépôt de fleurs au Monument National de la Grève à Wiltz. Photo: Caroline Martin

Par ailleurs, la devise du pays, «Mir wëlle bleiwe wat mir sinn» («Nous voulons rester ce que nous sommes») résonnera également très fortement en vous lorsque vous entendrez l'histoire de la rue du Plébiscite longeant le côté sud de la place des Martyrs. Une rue qui fait pour sa part référence au recensement de la population luxembourgeoise organisé par l’occupant le 10 octobre 1941 afin d’établir la composition raciale de celle-ci. Tout ce que l'on vous dira ici, c'est que la population, galvanisée par la Résistance luxembourgeoise, n'a pas manqué d'audace!

Pour découvrir les dessous de cette anecdote qui n'a rien d'anodin et le reste des souvenirs transmis pour perpétuer la mémoire et le vécu des locaux pendant la Seconde Guerre, rendez-vous sur le site officiel de l'Office de Tourisme la Ville de Luxembourg pour de plus amples informations.

Il est évidemment possible d'effectuer le parcours en toute autonomie, mais pour un accompagnement avec guide dédié, il vous faudra compter 120 euros, pour un groupe de 20 personnes maximum.

