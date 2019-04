Les autorités du pays lancent une campagne de sensibilisation jusqu'au 15 mai prochain contre l'insécurité routière des motocyclistes, afin de réduire le nombre des deux-roues victimes de la route.

Plan d'action «Moto» dès ce lundi

Vendredi dernier, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics François Bausch (Déi Gréng) a présenté la nouvelle campagne de sensibilisation contre l'insécurité routière des motocyclistes «D'Strooss ass keng Rennstreck» (la route n'est pas un circuit de course).

L‘opération qui débute ce lundi et se terminera le 15 mai prochain, est menée conjointement par le ministère de la Mobilité et des Travaux publics, la Sécurité routière, l'administration des Ponts et Chaussées et la police.

«Même si les accidents de la route connaissent une évolution positive depuis quelques années, les motocyclistes, surtout en provenance des pays limitrophes, représentent un pourcentage élevé du nombre total des victimes de la route», a rappelé François Bausch vendredi, lors de la présentation de la campagne.

Pour l'occasion, un groupe de travail composé d'acteurs de la sécurité routière et de plusieurs associations de motocyclistes a planché sur un plan d'action qui compte 13 mesures visant à renforcer la sécurité des deux-roues sur route.

La principale vise à combattre l'excès de vitesse qui n'épargne pas les motards. En été dernier, un contrôle radar avait en effet révélé que la moitié des 443 infractions enregistrées avaient été commises par des motocyclistes. «C'est pourquoi la police effectuera des contrôles plus systématiques de vitesse, de papiers et d'état des véhicules surtout pendant les weekends ensoleillés au Nord du pays,» a prévenu Bausch.

Motards étrangers aussi «interpellés»

Parmi les autres mesures sur la feuille de route ministérielle, la sécurisation des zones dangereuses par la pose de glissières, et l'introduction d'une 4e journée «Fit for your bike» au Centre de formation pour conducteurs à Colmar-Berg.

Les motocyclistes étrangers seront eux aussi «interpellés» via les réseaux sociaux. «L'objectif de la nouvelle campagne est de sensibiliser les motocyclistes résidents sur le danger de mort en cas de vitesse excessive, mais aussi de prévenir les motocyclistes étrangers que nos routes sont belles, mais dangereuses» et qu'un comportement non adapté aux circonstances peut être fatal», a poursuivi François Bausch.

La campagne sera illustrée par des annonces presse, ainsi que par des spots TV et cinéma. Elle s'affichera également sur 45 panneaux routiers, 340 panneaux publicitaires, sur les abri-tram et bus, sur Internet et sur les médias sociaux.